김동근 시장 "시정 발전의 헌신자…따뜻한 공동체 함께 만들겠다"

김동근 의정부시장 "통장은 든든한 연결고리"

의정부시, 통장 600명 소통·화합 한마당 성료

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 22일 장암숲 늘품길과 아일랜드캐슬에서 '2025년 통장 소통·어울림 화합 한마당' 행사를 성황리에 개최했다.

김동근 시장이 지난 22일 '2025년 통장 소통어울림 화합 한마당' 행사에서 통장들과 소통하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 지역 행정의 최일선에서 주민과 시정을 연결하는 통장들의 노고를 격려하고, 통장 간의 소통과 화합을 도모하기 위해 마련했다.

행사에는 통장들을 비롯해 김동근 시장과 시의원 등 600여 명이 참여해 가을 정취 속에서 건강을 증진하고 교류를 확대하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

오전에는 장암숲 늘품길 트레킹을 시작으로 힐링 특강, 의정부 역사 강연, 지역 예술인 공연 등 다채로운 프로그램을 진행했다.

오후에는 의정부시 통장협의회 주관으로 자체 행사가 열렸다. 노래·장기자랑 등 흥겨운 무대가 이어졌으며, 통장들은 서로의 노고를 격려하며 웃음과 박수로 화합의 정을 나눴다.

김동근 시장이 지난 22일 '2025년 통장 소통어울림 화합 한마당' 행사에서 통장들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

김동근 시장은 "통장님들은 시민과 행정을 잇는 든든한 연결고리이자, 시정 발전의 가장 가까운 현장에서 헌신하는 분들"이라며 "앞으로도 통장님들과 함께 시민이 행복한 의정부, 모두가 소통하는 따뜻한 공동체를 만들어가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>