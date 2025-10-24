본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

교육

신흥수 한양대 교수, 조직공학 분야 최고 학회서 수상

박승욱기자

입력2025.10.24 08:52

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한양대학교는 신흥수 생명공학과 교수가 조직공학 및 재생의학 분야 최고 권위 학회, 'TERMIS-AP'에서 Outstanding Scientist Award를 수상했다고 24일 밝혔다.

신흥수 생명공학과 교수. 한양대학교

신흥수 생명공학과 교수. 한양대학교

AD
원본보기 아이콘

이 상은 조직공학 분야에서 탁월한 연구 업적과 학문적 리더십을 보인 연구자에게 수여되는 최고 영예의 상으로, 신 교수는 아시아 지역 연구자로서 세계 재생의학 발전에 기여한 공로를 인정받았다.


신 교수는 미국 라이스대에서 생명공학 박사학위를 취득하고, 조지아 공과대 박사후연구원을 거쳐 한양대에 부임했다. 현재는 '기능성 생체재료 및 조직공학 연구실(BMTL)'을 이끌며 △조직재생용 바이오소재 설계 △줄기세포 기반 재생치료기술 △나노입자 기반 약물전달시스템 등을 연구하고 있다.

신 교수는 특히 △연골-골 복합조직 재생 △생분해성 스마트 패치 △세포 스페로이드 기반 3차원 조직 모델링 분야에서 세계적으로 주목받는 연구 성과를 거뒀다.


아울러 국내 공학 연구자로서는 유일하게 세계 조직공학회와 세계 생체재료학회의 펠로우로 동시에 선정됐으며, 'Tissue Engineering Part B: Reviews'의 편집장 및 다수 국제 학술대회 조직위원장으로 활동하는 등 국제적 네트워크 확장과 학술교류 활성화에도 중추적 역할을 수행한 바 있다.


신 교수는 "앞으로도 퇴행성 질환 환자 치료에 실질적 도움이 되는 조직공학 기술 개발에 힘쓰겠다"고 소감을 전했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

소수인종 우대 안했더니…하버드대 신입생, 흑인 줄고 아시아계 늘고

'잘자요 아가씨' 음원 中에 뺏겼던 다나카…해결됐지만 불안 왜?

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기