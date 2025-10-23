본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

舊 조선저축은행 중역 사택 특별 공개…전통건축·조경 전시도

이종길기자

입력2025.10.23 09:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월 7일까지 무료로 내부 관람

구(舊) 조선저축은행 중역사택

구(舊) 조선저축은행 중역사택

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 궁능유적본부 덕수궁관리소는 28일부터 12월 7일까지 덕수궁 선원전 영역에 있는 구(舊) 조선저축은행 중역 사택을 특별 공개한다고 23일 밝혔다.


선원전은 역대 왕의 어진을 모시고 제사를 지내던 공간이다. 1920년대 일제에 의해 훼철됐다. 사택은 선원전이 사라진 자리에 1938년 건립됐다. 관리소는 2020년부터 3년간 약 13억원을 투입해 건물을 보수하고, 주변 조경과 관람로를 정비했다.

행사 기간 1층에서는 네 건의 전시를 만날 수 있다. 28일부터 다음 달 2일까지 한국전통문화대학교 전통건축학과 학생들의 '제22회 전통건축전', 다음 달 5일부터 9일까지 '근현대 건축문화유산 활성화 공모전 수상작 전시', 다음 달 18일부터 28일까지 '대한민국 전통조경대전 수상작 전시'가 펼쳐진다. 12월 3일부터 7일까지는 국가유산수리기능인 양성 과정 수료생들의 전통공예 작품이 전시된다.


특별공개 구역 내 휴게공간

특별공개 구역 내 휴게공간

원본보기 아이콘

방문객은 사전 예약 없이 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 무료로 내부를 관람할 수 있다. 단 덕수궁 관람료는 별도이며, 매주 월요일은 휴관이다. 전시 기간 외에는 내부 관람이 불가하다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기