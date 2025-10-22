세종시, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급률 95.9%

"이달 31일까지 미신청자 신청 서둘러야"

소비쿠폰 신청 마감 임박

이재명 정부가 전국적으로 지급한 민생회복 소비쿠폰 2차 신청 마감일이 열흘 앞으로 다가온 가운데, 세종시 지급률이 95.9%인 것으로 나타났다.

21일 기준 2차 소비쿠폰 지급 대상자 34만 8540명 중 33만 4205명이 신청을 완료했고, 이에 따른 지급액은 334억 원으로, 이는 총 지급 대상 금액 348억 원의 95.9%에 달한다. 이 중 사용 금액은 251억 원(75%)으로 추산된다.

2차 소비쿠폰 지급 기간은 오는 이달 31일 오후 6시(은행 방문의 경우 오후 4시)까지다. 지급 대상은 소득 상위 10%를 제외한 90% 시민을 대상으로 하며, 1인당 10만 원이 지원된다.

지급 신청은 온라인(카드사 누리집·앱·콜센터 등)과 오프라인(읍·면·동 행정복지센터, 카드연계 은행 영업점)을 통해 하면 된다. 이의 신청은 읍면동 행정복지센터를 통해 할 수 있고, 이달 31일 오후 6시 마감된다.

지급된 소비쿠폰은 내달 30일까지 사용할 수 있으며, 기한 내 사용하지 않을 경우 자동 소멸한다. 시는 장애인·고령자 등 거동이 불편해 스스로 신청이 어려운 시민들을 위해 찾아가는 신청 서비스도 지속해서 운영하며 소비쿠폰 지급에 사각지대가 발생하지 않도록 지원하고 있다.

이승원 경제부시장은 "지급 신청 마감 기한이 다가오는 만큼 미신청한 시민들께서는 꼭 신청해 주시길 당부드린다"며 "지역경제가 활기를 띠고 민생회복의 효과가 나타나기를 기대한다"고 말했다.

앞서 지급한 1차 소비쿠폰은 지급 대상자 38만 7105명 중 99.2%인 38만 3815명이 신청을 완료했으며, 이에 따른 지급액 716억 원 중 702억 원(98.0%)이 사용됐다.





