광화문·회현역에 '러너' 공간 생겼다…탈의실·물품보관함까지

맞춤형 러닝 프로그램 무료 제공

필요 물품 갖춘 자동판매기도

러닝(달리기) 인구가 1000만명에 달할 것으로 전망되는 가운데 서울 광화문역, 회현역, 월드컵경기장역에 러닝 편의 공간이 마련됐다. 역사별로 전문 코치가 함께하는 다양한 러닝 프로그램도 무료로 제공한다.

서울시와 서울교통공사는 5호선 광화문역, 4호선 회현역, 6호선 월드컵경기장역에 '러너지원공간'을 조성했다고 22일 밝혔다. 이용 시간은 매일 오전 5시30분부터 밤 11시까지로, 지하철 운행 시간과 연계했다.

지하철 5호선 광화문역에 조성된 러너지원공간 외부. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

러너지원공간은 지하철 역사 혁신 프로젝트 '펀 스테이션'의 일환이다. 5호선 여의나루역 '러너스테이션', 2호선 뚝섬역 '핏스테이션', 7호선 먹골역 '스마트무브스테이션' 등이 운영되고 있다.

러너지원공간은 러너들의 접근성을 극대화하기 위해 지하철역 내에 조성됐다. 남녀 사용 공간을 구분해 탈의실, 보관함, 파우더룸 등이 마련됐다. 헤어밴드나 양말, 무릎 보호대, 샤워 티슈, 파스 등 실제 러너의 의견을 반영해 운동 전후 필요한 물품을 간편하게 구입할 수 있는 자동판매기도 설치됐다.

별도 이용 요금은 없으며, 네이버 QR과 카카오톡 인증을 통해 출입할 수 있다. 개인 물품보관함은 서울교통공사 '또타라커' 시스템과 연계해 앱으로 사용 가능하다.

러너지원공간에서는 개인 수준과 일상에 맞춰 참여할 수 있는 맞춤형 러닝 프로그램을 주 1~2회 운영한다. 모든 프로그램은 무료로 이용 가능하며, 온라인 플랫폼을 통해 회차별 15~20명 내외 선착순 모집한다. 모든 과정은 전문 코치와 페이서의 지도 아래 러닝 준비부터 정리운동까지 안전하게 진행된다.

광화문역은 직장인을 위한 '모닝 러닝 프로그램'을 중심으로 운영한다. 출근 전 짧은 러닝, 올바른 자세 및 보강 운동을 익힐 수 있다. 주말 등에는 인왕산·북악산 트레일 러닝 프로그램도 마련할 예정이다.

회현역은 입문자를 위한 프로그램을 마련했다. 남산을 배경으로 걷기, 가벼운 달리기 등 기초 체력 강화를 시작으로 점차 거리를 늘려가는 단계적 프로그램이 구성될 계획이다.

월드컵경기장역은 상암 월드컵공원을 중심으로 부상 없는 달리기를 위한 기초 러닝 스쿨과 경험자를 위한 15㎞ 이상 장거리 러닝 프로그램을 함께 운영한다. 슬로우 러닝, 패밀리 러닝 등 가족 단위 프로그램도 운영될 예정이다.

지하철 4호선 회현역에 조성된 러너지원공간 내부. 서울시 제공 원본보기 아이콘

정규 프로그램 외에 분기별로도 계절, 테마가 담긴 특별 프로그램이 진행된다. 겨울에는 러닝 부상 예방, 회복 중심의 실내 프로그램 위주로 구성될 계획이다. 동국대학교 스포츠과학융합연구소와 협력해 역사별 맞춤 프로그램 참가자 중 희망자를 대상으로 기초체력 및 건강지표 분석을 위한 검사도 제공한다.

김봉철 서울교통공사 전략사업본부장 직무대행은 "앞으로 역사 내에서 시민을 위해 활용할 수 있는 유휴공간을 지속 발굴해 지하철역이 새로운 생활 문화 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

임창수 서울시 미래공간기획관은 "우리 일상에 가장 가까운 장소 중 한 곳인 지하철역에서 스스로 건강을 챙겨볼 수 있도록 시민 의견을 반영해 러너지원공간을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 지하철역뿐 아니라 시민 생활 가까운 곳에 생활체육, 여가문화를 즐길 수 있는 공간을 확대해 나가겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>