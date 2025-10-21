본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

"전립선 건강특강, 서둘러 신청하세요"…동작구, 선착순 접수

김민진기자

입력2025.10.21 21:21

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 20일 무료 검사·강좌 진행

서울 동작구(구청장 박일하)가 중장년 남성의 건강한 생활을 지원하기 위해 ‘동작구민 건강대학 특강’을 통해 전립선질환 예방 강좌를 진행한다.

동작구 제공.

동작구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 특강은 ‘(사)한국 전립선-배뇨관리협회’와 협력해 전립선질환 예방 및 조기관리를 위한 무료 건강강좌와 검진으로 마련됐다. 다음 달 20일 오전 9시 20분부터 11시 30분까지 동작구 건강관리청 9층 교육실에서 관내 55세 이상 남성 100명을 대상으로 진행된다.


프로그램은 김세철 한국 전립선-배뇨관리협회장이 전립선질환의 원인과 증상, 예방법, 치료 동향 등을 설명한 뒤, 참가자들이 ‘배뇨 장애 자가 진단 설문지’를 작성하고 ‘전립선질환 혈액검사(PAS)’를 받는 순으로 이뤄진다. 검사 결과는 추후 우편으로 개별 전달된다.

수강 신청은 이달 21일 오전 10시부터 선착순으로 받으며, 홍보물 QR코드를 통한 네이버폼 접수 또는 동작구 보건행정과(02-820-9463)로 전화 신청이 가능하다.


박일하 동작구청장은 “전립선질환은 조기 진단과 꾸준한 관리로 충분히 예방할 수 있는 만큼, 이번 특강이 건강한 노년을 준비하는 작은 출발점이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민의 활력 있는 삶을 위해 실질적인 보건 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 이렇게 좋아하지?" 日도 '갸우뚱' "아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기