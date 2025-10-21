[2025국감]김영섭 KT 대표 "고객 위약금 면제·보상, 조사 후 검토"

사퇴 요구에 "수습 이후 마땅한 책임 질 것"

김영섭 KT 대표는 최근 발생한 고객정보 유출과 무단 소액결제 사고와 관련, 전체 고객 대상 위약금 면제를 해야 한다는 요구에 "최종 조사 결과와 고객들의 피해 내용을 종합적으로 고려해 결정할 예정"이라고 밝혔다.

김 대표는 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사에서 전체 고객 대상 위약금을 면제하겠냐는 황정아 더불어민주당 의원의 질의에 "개인정보 유출로 인한 금전적 피해는 보상을 시작하고자 한다"면서 "유심(USIM) 교체나 단말기 교체 지원, 보험 가입 등의 추가 보상을 적극적으로 검토하고 있다"면서 이같이 답했다.

황 의원은 KT 무단 소액결제와 개인정보 유출 피해자 수가 계속해서 늘어나는 점과 불법 펨토셀(소형 기지국) 최초 접속 시점 등이 기존 발표와 달라지는 점 등을 언급하면서 김 대표의 사퇴를 촉구했다.

침해사고 이후 KT의 뒤늦은 대처에 대한 지적도 나왔다. 노종면 더불어민주당 의원은 지난 4월 SK텔레콤의 유심정보 해킹 당시 대응과 KT의 대응을 비교하며 "침해사고 인지 이후 SKT는 42시간 걸렸는데, KT는 최소 7일이 걸렸다"면서 "해킹 사실에 대한 고객 통지 역시 SKT는 사흘 만에 전체 고객에게 문자메시지를 보냈지만, KT는 소액결제 피해자들에게만 안내하고 있다"고 꼬집었다.

김 대표는 피해 고객에 대한 합당한 보상 프로그램을 내놓겠냐는 노 의원의 질의에 "최대한 전향적으로 검토하겠다"고 답했다.

김 대표는 사태의 책임을 지고 즉각 물러나야 한다는 취지의 김우영 더불어민주당 의원의 질의에 "지금 우선적으로 해야 할 일은 사태 수습"이라며 "일정 수준으로 수습이 되고 나면 합리적이고 마땅한 수준의 책임을 져야 한다고 생각한다"고 답했다.





