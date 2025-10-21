일동제약그룹, 기업역사홍보관 '동녘관' 개관

1941년 창업 이래 84년의 발자취

창업철학·경영이념·미래비전 공유

일동제약그룹이 84년의 발자취와 미래 비전을 품은 기업역사홍보관 '동녘관'을 건립하고 개관 기념식을 가졌다고 21일 밝혔다.

'동녘관'은 찬란한 해가 떠오르는 방향이자 희망을 상징하는 동쪽과 일동제약그룹의 사명인 일동(日東·떠오르는 동쪽의 해)의 의미를 모티브로해 지은 이름이다.

일동제약그룹이 84년의 발자취와 미래 비전을 품은 기업역사홍보관 '동녘관'을 건립하고 개관 기념식을 가졌다. 일동제약 AD 원본보기 아이콘

회사 측은 일동그룹의 자랑스러운 역사와 정체성이 담긴 다양한 사료(史料)를 한데 모아 콘텐츠로 재탄생시키고, 임직원은 물론 외부 고객까지 함께 공유하고 공감할 수 있는 장소를 마련코자 했다고 밝혔다.

'의약품의 근본은 사람'이라는 고(故) 윤용구 회장의 창업철학에서 비롯된 일동제약의 기업정신과 경영이념을 다시 새기고, 좋은 약, 좋은 회사를 향한 일동그룹의 의지와 미래 청사진을 엿볼 수 있는 공간으로 꾸며졌다고 설명했다.

역사관은 서울 서초구 소재 일동제약그룹 본사 1층 자리에 약 200㎡ 규모로 조성됐으며, 내부 공간은 ▲히스토리 아크 ▲리더의 말 ▲빛의 대화 ▲매니페스토(manifesto) ▲고요 문답 ▲유물 보고(遺物 寶庫) 등 총 6개 구획으로 나눠졌다.

새벽에서 동이 트고 해가 떠오르기까지 시간의 흐름에 맞춰 회사의 역사적 분기점들을 배치하고, 관람 동선을 둥근 태양에서 착안한 아크(arc·호) 형태의 곡선으로 설정해 일동그룹이 걸어 온 일동인들의 이야기를 시대와 테마별로 접할 수 있도록 했다.

일동제약그룹의 84년의 발자취와 미래 비전을 품은 기업역사홍보관 '동녘관'. 일동제약 원본보기 아이콘

동녘관 내 '히스토리 아크'에서는 한국 근현대사의 흐름 속에서 태동하고 발전해 온 일동제약그룹의 역사적 장면들을 디지털 영상과 자료를 통해 돌아 볼 수 있다. '리더의 말'에는 창업주인 송파 윤용구 회장을 비롯, 일동제약을 이끌어 온 리더들의 메시지가 수록돼 있다.

'빛의 대화'는 일동제약그룹의 홍보 영상과 역대 광고 등 다양한 시청각 콘텐츠를 접할 수 있는 미디어룸과 아카이브, 각 계열사 소개 및 주요 사업, R&D(연구개발), ESG(환경·사회·지배구조)경영 현황 등을 살펴볼 수 있는 키오스크가 비치된 공간이다.

동트기 전 새벽의 고요함을 묘사한 사색(思索)과 환영(歡迎)의 공간으로서, 디지털 방명록에 메시지를 남기면 미디어 아트가 송출되는 '고요 문답', 약과 관련된 옛 유물들을 모아 전시해 둔 '유물 보고' 등 방문객을 위한 코너도 마련돼 있다.

윤웅섭 일동제약 대표는 축사를 통해 "우리의 어제와 오늘, 내일이 담긴 동녘관이 임직원에게는 자부심과 사명감을 갖게 하고, 고객들에게는 공감과 신뢰, 일동의 진정성을 느낄 수 있게 하는 장소가 되기를 바란다"며 "떠오르는 해, 일동의 이름처럼 인간을 향한 빛, 생명을 위한 빛을 비추는 기업으로서 끊임없이 나아가기를 희망한다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>