코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환

개인 차익실현 매물 출회

코스닥도 하락세 돌아서

고공 행진을 이어 가던 코스피가 21일 장 후반 상승분을 일부 반납하며 3820선까지 밀려났다. 코스닥도 하락 전환해 870선을 기록하고 있다.

이날 오후 2시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.40% 오른 3829.96을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.95% 뛴 3851.01로 출발한 뒤 장중 한때 3893.06까지 치솟으며 장중 사상 최고치를 경신했으나 이후 상승 폭을 좁히고 있다.

외국인과 기관이 각각 580억원, 2177억원을 순매수하며 시장을 주도하고 있다. 반면 개인은 2237억원을 팔아치우며 차익실현에 나서고 있다.

업종별로 살펴봐도 하락세가 짙어지고 있다. 증권(-3.20%) 음식료·담배(-1.66%) 유통(-1.04%) 의료·정밀기기(-0.88%) 운송·창고(-0.94%) 비금속(-0.80%) 금속(-0.48%) 통신(-0.43%) 등의 순으로 내림 폭이 크다. 운송장비·부품(3.61%) 전기·가스(3.21%) 일반서비스(2.51%) 건설(1.83%) 기계·장비(0.89%) 화학(0.71%) 제조(0.53%) IT 서비스(0.68%) 등은 오른다.

코스피 상승 랠리를 주도하던 '반도체 투톱' 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,500 전일대비 600 등락률 -0.61% 거래량 22,722,202 전일가 98,100 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 [2025국감]이찬진 금감원장 "삼성생명 회계, 국제기준대로…내부조율 마쳤다"코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접고액자산가, 국내시장 비중 확대…정책 모멘텀에 투자심리 회복세 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 479,000 전일대비 6,500 등락률 -1.34% 거래량 4,123,170 전일가 485,500 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접고액자산가, 국내시장 비중 확대…정책 모멘텀에 투자심리 회복세부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감 전 종목 시세 보기 close 가 하락세로 돌아서며 지수를 끌어내리고 있다. 각각 0.10%, 0.21% 내리고 있다. 이밖에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 437,000 전일대비 4,500 등락률 +1.04% 거래량 462,786 전일가 432,500 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능 전 종목 시세 보기 close (1.50%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,144,000 전일대비 9,000 등락률 +0.79% 거래량 85,852 전일가 1,135,000 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접"코스피 대비 16% 초과 수익"… 올해 MSCI 막차 탑승 주인공은부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감 전 종목 시세 보기 close (0.26%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 256,500 전일대비 8,500 등락률 +3.43% 거래량 2,001,774 전일가 248,000 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접고액자산가, 국내시장 비중 확대…정책 모멘텀에 투자심리 회복세테슬라, 다음 무대는 AI…자율주행차 넘어 로봇기업으로 전 종목 시세 보기 close (4.03%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 7,004,643 전일가 80,300 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접고액자산가, 국내시장 비중 확대…정책 모멘텀에 투자심리 회복세차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기 전 종목 시세 보기 close (0.37%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 974,000 전일대비 21,000 등락률 +2.20% 거래량 247,783 전일가 953,000 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기 전 종목 시세 보기 close (2.62%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 563,000 전일대비 51,000 등락률 +9.96% 거래량 496,835 전일가 512,000 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접3Q에도 조선 호실적 지속…MASGA 기대감[클릭 e종목]HD현대, '정기선 체제' 공식화…재무·현장 '투톱' 부회장 진용 구축(종합) 전 종목 시세 보기 close (8.59%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 115,800 전일대비 1,300 등락률 +1.14% 거래량 1,676,176 전일가 114,500 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 기아, 카자흐스탄 CKD 공장 준공식 개최코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감 전 종목 시세 보기 close (1.57%) 등은 상승세를 보인다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 0.35% 빠진 872.70을 기록 중이다. 이날 전장보다 0.66% 오른 881.53으로 출발한 지수는 장중 한때 882.10까지 올랐으나 이후 내림 폭을 키우며 하락 전환했다.

외국인과 기관이 각각 1307억원, 377억원을 팔아치우며 하락 흐름을 주도하고 있다. 반면 개인은 1965억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 비금속(-1.74%) 금융(1.62%) 건설(-1.40%) 기계·장비(-1.02%) 음식료·담배(-0.68%) 유통(-0.64%) 의료·정밀기기(-0.50%) 제조(-0.35%) 등이 내리는 반면 출판·매체복제(2.35%) 운송장비·부품(1.64%) 섬유·의류(1.59%) 오락·문화(1.02%) 통신(0.69%) 금속(0.57%) 등은 오름세를 보인다.

시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 159,800 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 1,310,789 전일가 160,300 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기 전 종목 시세 보기 close (0.12%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 272,500 전일대비 1,000 등락률 +0.37% 거래량 109,384 전일가 271,500 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑ 전 종목 시세 보기 close (0.55%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 45,800 전일대비 4,600 등락률 +11.17% 거래량 3,225,171 전일가 41,200 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 기대감 높아지는 국내 증시...투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감 전 종목 시세 보기 close (9.71%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 206,000 전일대비 6,200 등락률 +3.10% 거래량 207,263 전일가 199,800 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (0.35%) 등이 오르는 가운데 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 75,900 전일대비 1,800 등락률 -2.32% 거래량 4,655,207 전일가 77,700 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접고액자산가, 국내시장 비중 확대…정책 모멘텀에 투자심리 회복세부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.19%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 339,500 전일대비 14,000 등락률 -3.96% 거래량 245,403 전일가 353,500 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑ 전 종목 시세 보기 close (-2.83%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 567,000 전일대비 35,000 등락률 -5.81% 거래량 134,205 전일가 602,000 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑ 전 종목 시세 보기 close (-4.82%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 135,700 전일대비 900 등락률 -0.66% 거래량 374,060 전일가 136,600 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.39%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 529,434 전일가 87,500 2025.10.21 15:17 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.49%) 등이 내리고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>