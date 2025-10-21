본문 바로가기
이찬진 "금융권 성과보상체계 개선 추진 중"[2025국감]

이창환기자

입력2025.10.21 11:38

국회 정무위 금융감독원 국정감사

이찬진 금융감독원장. 윤동주 기자

이찬진 금융감독원장. 윤동주 기자

금융감독원이 금융권의 성과보상체계(KPI) 시스템을 전면 개선하는 방안을 추진한다.


이찬진 금감원장은 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 "현재 금융권의 KPI 시스템을 전면적으로 개선하는 방안을 추진하고 있다"고 밝혔다.

이날 김승원 더불어민주당 의원은 "금감원이 금융소비자 중심으로 조직을 전면 쇄신하겠다고 했지만 현실을 그렇지 못한 것 같다"며 "금감원의 증권신고서 심사가 형식적이고, 상품판매사나 운용사에 책임을 물을 때 설명의무를 다 했냐에만 중점을 두고 판단하고 그 이후 문제가 생기면 소비자에게 책임을 돌리고 있다"고 지적했다.


이에 대해 이 원장은 "전적으로 공감한다"며 "이 같은 문제를 계기로 상품 설계 단계부터 위험요소를 걸러내는 체계를 마련 중이며 절차 역시 전면 개선하겠다"고 밝혔다.


특히 "금융권 전반에 퍼져 있는 KPI 제도를 개선 중"이라며 "단기 실적 중심의 제도가 불완전판매를 부추기는 만큼 평가 체계를 장기성과 중심으로 전환하고 환원 제도도 보완하는 방향으로 진행 중"이라고 덧붙였다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
