연천군, '묻고 답하는 기업 SOS 현장 간담회'…기업 고충 해결 소통의 장

경기 연천군은 지난 17일 연천군 종합복지관 대강당에서 '2025년 묻고 답하는 기업 SOS 현장 간담회'를 개최했다고 21일 밝혔다.

연천군은 지난 17일 연천군 종합복지관 대강당에서 '2025년 묻고 답하는 기업 SOS 현장 간담회'를 개최하고 있다. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 관내 기업의 다양한 애로사항을 현장에서 직접 청취하고, 맞춤형 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회는 △기관별 기업 지원 시책 설명 △분야별 기업 애로사항 청취 및 맞춤형 컨설팅 순으로 진행됐다.

이 자리에는 경기도 기업옴부즈만 소속 자금·특허·인사·마케팅 등 분야별 전문가 4명이 참여해 기업 관계자들이 제시한 의견에 대해 실효성 있는 해결책을 제시했다.

이병대 연천군상공회장(㈜성원냉동식품 대표)은 "이번 간담회는 관내 기업이 겪고 있는 다양한 현안을 공유하고 의견을 나눌 수 있는 뜻깊은 자리였다"고 전했다.

이현주 연천군 경제교통과장은 "이번 간담회를 계기로 앞으로도 지역 기업들과의 지속적인 소통을 이어가겠다"며 "기업 현장의 목소리를 직접 듣고, 유관기관과 긴밀히 협력해 기업의 경쟁력 강화와 성장을 지원할 수 있는 다양한 방안을 함께 모색하겠다"고 밝혔다.

한편, 연천군은 이번 간담회에서 수렴된 의견을 바탕으로 관내 기업의 지속 가능한 성장을 위한 맞춤형 중소기업 지원 정책을 더욱 강화할 계획이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>