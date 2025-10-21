강원교육청, AI 교수학습 '강원아이로' 도입…맞춤형 미래교육 속도

"학생마다 다르게 배운다" 강원아이로, 268개교 안착

강원아이로, 내년 11개 시도교육청과 연동 추진

강원교육, AI 플랫폼 '강원아이로'로 미래교육 혁신 시동

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 인공지능(AI) 기반 교수학습 플랫폼 '강원아이로(AI-ro)'의 도입 현황과 향후 운영 계획을 공유하는 정례 브리핑 및 설명회를 개최하고 본격적인 현장 안착을 위한 추진 전략을 발표했다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

강원아이로는 2025년 9월 정식 서비스를 오픈하여 1차 신청을 통해 도내 212개 학교에서 활용 중이며, 2차 신청으로 56개 학교가 추가되어 총 268교가 활용할 전망이다.

도교육청은 1차 도입 학교 현장의 피드백을 면밀히 분석하여 시스템을 보완하고, 내년 상반기에는 전국 11개 시·도교육청과 공동 구축 업무협약을 체결하여 플랫폼 연동 및 서비스 범위를 확대할 계획이다.

강원아이로는 학생 개개인의 학습 참여를 실시간으로 지원하는 맞춤형 AI 교수학습 플랫폼으로, 학생들은 개인 계정으로 로그인하여 교사 화면과 동기화된 수업에 참여할 수 있다.

교사는 유튜브, 한국교육방송공사(EBS) 등 멀티미디어 자료를 손쉽게 연계하여 흥미 있는 수업을 구성하고, 모둠별 협업 기능을 통해 학생들이 공동 발표 자료를 작성하거나 토론을 진행할 수 있다.

또한 자동 채점 및 오답 해설 기능을 통해 학생별 학습 이해도를 즉시 확인할 수 있어, 교사의 평가 부담을 줄이고 학습 피드백의 질을 높이는 효과가 기대된다.

실제로 춘천 금병초등학교에서는 강원아이로를 활용한 수업이 시범 운영되고 있으며, 학생들은 "수업에 집중하기가 더 쉽다", "모둠 활동도 편리하다"고 긍정적인 반응을 보였다.

도교육청은 앞으로 교원의 디지털 교수 역량 강화를 핵심 과제로 삼고, 강원아이로의 안정적 정착을 위한 구체적인 실행 계획을 추진한다.

2026학년도에는 교원을 대상으로 한 온라인 및 집합 연수를 단계별로 운영하여, 학교 현장에서의 활용 역량을 체계적으로 높일 예정이다.

아울러 교사 대상 맞춤형 활용 매뉴얼을 학교별로 보급하고, 학생과 학부모를 위한 사용자 가이드북과 영상 자료를 제작해 새 학기 시작 전 배포할 계획이다.

또한 2026년 하반기에는 강원아이로 활용 학교를 대상으로 만족도 및 활용도 조사를 실시하고, 조사 결과를 바탕으로 시스템 개선 및 고도화 작업을 추진할 계획이다.

특히 강원아이로 연구·선도학교의 우수 수업사례를 정리해 성과 공유회를 개최함으로써, 모든 학교가 실제 수업 적용 경험을 빠르게 확산할 수 있도록 지원할 예정이다.

신경호 교육감은 "강원아이로는 강원교육이 지향하는 맞춤형 미래교육의 상징"이라며, "교사와 학생 모두가 변화의 주체가 되는 교실 혁신을 통해 학생 맞춤형 교육에 한 걸음 나아갈 수 있는 교육 혁신을 만들어 가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>