코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접

권현지기자

입력2025.10.21 09:42

장중 3876.61까지 치솟아
코스닥 880선 상승 출발

21일 코스피가 3850선에서 상승 출발하며 사상 최고치를 다시 한번 갈아치웠다. 코스닥도 강보합세로 거래를 시작했다.

이날 오전 9시 17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.48% 오른 3871.12를 나타내고 있다. 주가는 전장보다 0.95% 뛴 3851.01로 출발한 뒤 장중 한때 3876.61까지 치솟으며 전날에 이어 또다시 장중 사상 최고치를 경신했다.


투자자별로는 외국인이 665억원을 사들이며 상승세를 주도했다. 반면 개인과 기관은 각각 496억원, 35억원을 팔아치우고 있다.

대부분 업종이 오르는 중이다. 전기·가스가 5.06%로 상승 폭이 가장 컸고 운송장비·부품(3.43%) 건설(3.33%) 기계·장비(3.08%) 일반서비스(2.12%) 제조(1.67%) 전기·전자(1.60%) 보험(1.37%) 유통(1.01%) 의료·정밀기기(0.95%) 금융(0.91%) 등의 순으로 상승률이 높다. 반면 증권(-1.21%) 음식료·담배(-0.62%) 섬유·의류(-0.52%) 부동산(-0.19%) 통신(-0.18%) 등은 내리고 있다.


시가총액 상위 10개 종목 모두 상승세다. 삼성전자 (1.22%) SK하이닉스 (2.78%) 등 대형 반도체주가 강세를 보이는 가운데 LG에너지솔루션 (0.35%) 삼성바이오로직스 (0.44%) 현대차 (5.65%) 두산에너빌리티 (3.49%) HD현대중공업 (5.47%) 기아 (3.32%) 등도 오름세를 보이고 있다.


같은 시각 코스닥도 전 거래일보다 0.56% 뛴 880.64를 기록 중이다. 전장보다 0.66% 오른 881.53으로 출발한 지수는 882.10까지 오른 뒤 소폭 빠지고 있다.

개인이 1048억원을 순매수하는 반면 외국인과 기관은 각각 921억원, 42억원을 팔아치우고 있다.


업종별로는 금속(1.59%) 통신(1.06%) 제약(1.01%) 운송장비·부품(1.04%) 운송·창고(1.00%) IT 서비스(0.90%) 유통(0.84%) 전기·전자(0.71%) 제조(0.62%) 등이 오르는 반면 비금속(-1.51%) 출판·매체복제(-0.64%) 섬유·의류(-0.28%) 금융(-0.19%) 등은 빠지고 있다.


시총 상위 종목 가운데서는 펩트론 (0.55%) HLB (10.56%) 리가켐바이오 (0.37%) 에이비엘바이오 (0.46%) 삼천당제약 (0.60%) 등이 오르고 있다. 에코프로비엠 (-0.75%) 에코프로 (-0.51%) 레인보우로보틱스 (-1.27%) 파마리서치 (-0.33%) 등은 하락세를 기록 중이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

