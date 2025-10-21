코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접

장중 3876.61까지 치솟아

코스닥 880선 상승 출발

21일 코스피가 3850선에서 상승 출발하며 사상 최고치를 다시 한번 갈아치웠다. 코스닥도 강보합세로 거래를 시작했다.

이날 오전 9시 17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.48% 오른 3871.12를 나타내고 있다. 주가는 전장보다 0.95% 뛴 3851.01로 출발한 뒤 장중 한때 3876.61까지 치솟으며 전날에 이어 또다시 장중 사상 최고치를 경신했다.

투자자별로는 외국인이 665억원을 사들이며 상승세를 주도했다. 반면 개인과 기관은 각각 496억원, 35억원을 팔아치우고 있다.

대부분 업종이 오르는 중이다. 전기·가스가 5.06%로 상승 폭이 가장 컸고 운송장비·부품(3.43%) 건설(3.33%) 기계·장비(3.08%) 일반서비스(2.12%) 제조(1.67%) 전기·전자(1.60%) 보험(1.37%) 유통(1.01%) 의료·정밀기기(0.95%) 금융(0.91%) 등의 순으로 상승률이 높다. 반면 증권(-1.21%) 음식료·담배(-0.62%) 섬유·의류(-0.52%) 부동산(-0.19%) 통신(-0.18%) 등은 내리고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 모두 상승세다. 삼성전자(1.22%) SK하이닉스(2.78%) 등 대형 반도체주가 강세를 보이는 가운데 LG에너지솔루션(0.35%) 삼성바이오로직스(0.44%) 현대차(5.65%) 두산에너빌리티(3.49%) HD현대중공업(5.47%) 기아(3.32%) 등도 오름세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥도 전 거래일보다 0.56% 뛴 880.64를 기록 중이다. 전장보다 0.66% 오른 881.53으로 출발한 지수는 882.10까지 오른 뒤 소폭 빠지고 있다.

개인이 1048억원을 순매수하는 반면 외국인과 기관은 각각 921억원, 42억원을 팔아치우고 있다.

업종별로는 금속(1.59%) 통신(1.06%) 제약(1.01%) 운송장비·부품(1.04%) 운송·창고(1.00%) IT 서비스(0.90%) 유통(0.84%) 전기·전자(0.71%) 제조(0.62%) 등이 오르는 반면 비금속(-1.51%) 출판·매체복제(-0.64%) 섬유·의류(-0.28%) 금융(-0.19%) 등은 빠지고 있다.

시총 상위 종목 가운데서는 펩트론(0.55%) HLB(10.56%) 리가켐바이오(0.37%) 에이비엘바이오(0.46%) 삼천당제약(0.60%) 등이 오르고 있다. 에코프로비엠(-0.75%) 에코프로(-0.51%) 레인보우로보틱스(-1.27%) 파마리서치(-0.33%) 등은 하락세를 기록 중이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



