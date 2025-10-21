코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접

장중 3876.61까지 치솟아
코스닥 880선 상승 출발
21일 코스피가 3850선에서 상승 출발하며 사상 최고치를 다시 한번 갈아치웠다. 코스닥도 강보합세로 거래를 시작했다.
연합뉴스
이날 오전 9시 17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.48% 오른 3871.12를 나타내고 있다. 주가는 전장보다 0.95% 뛴 3851.01로 출발한 뒤 장중 한때 3876.61까지 치솟으며 전날에 이어 또다시 장중 사상 최고치를 경신했다.
투자자별로는 외국인이 665억원을 사들이며 상승세를 주도했다. 반면 개인과 기관은 각각 496억원, 35억원을 팔아치우고 있다.
대부분 업종이 오르는 중이다. 전기·가스가 5.06%로 상승 폭이 가장 컸고 운송장비·부품(3.43%) 건설(3.33%) 기계·장비(3.08%) 일반서비스(2.12%) 제조(1.67%) 전기·전자(1.60%) 보험(1.37%) 유통(1.01%) 의료·정밀기기(0.95%) 금융(0.91%) 등의 순으로 상승률이 높다. 반면 증권(-1.21%) 음식료·담배(-0.62%) 섬유·의류(-0.52%) 부동산(-0.19%) 통신(-0.18%) 등은 내리고 있다.
시가총액 상위 10개 종목 모두 상승세다. 삼성전자 (1.22%) SK하이닉스 (2.78%) 등 대형 반도체주가 강세를 보이는 가운데 LG에너지솔루션 (0.35%) 삼성바이오로직스 (0.44%) 현대차 (5.65%) 두산에너빌리티 (3.49%) HD현대중공업 (5.47%) 기아 (3.32%) 등도 오름세를 보이고 있다.
같은 시각 코스닥도 전 거래일보다 0.56% 뛴 880.64를 기록 중이다. 전장보다 0.66% 오른 881.53으로 출발한 지수는 882.10까지 오른 뒤 소폭 빠지고 있다.
개인이 1048억원을 순매수하는 반면 외국인과 기관은 각각 921억원, 42억원을 팔아치우고 있다.
업종별로는 금속(1.59%) 통신(1.06%) 제약(1.01%) 운송장비·부품(1.04%) 운송·창고(1.00%) IT 서비스(0.90%) 유통(0.84%) 전기·전자(0.71%) 제조(0.62%) 등이 오르는 반면 비금속(-1.51%) 출판·매체복제(-0.64%) 섬유·의류(-0.28%) 금융(-0.19%) 등은 빠지고 있다.
시총 상위 종목 가운데서는 펩트론 (0.55%) HLB (10.56%) 리가켐바이오 (0.37%) 에이비엘바이오 (0.46%) 삼천당제약 (0.60%) 등이 오르고 있다. 에코프로비엠 (-0.75%) 에코프로 (-0.51%) 레인보우로보틱스 (-1.27%) 파마리서치 (-0.33%) 등은 하락세를 기록 중이다.
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
