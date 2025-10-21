본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산 기장군, 임업분야 산업재해 예방 나선다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.21 08:54

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월까지 사업장 불시 안전점검 실시

기장군(군수 정종복)은 오는 11월까지 임업 분야 산업재해 예방을 위한 대대적인 사업장 안전점검을 실시한다.


이 점검은 벌목작업 등 임업 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 차단하기 위한 조치로, 군이 직접 수행하는 사업장은 물론 발주한 수급자 사업장까지 전면적으로 점검 대상에 포함된다.

점검은 불시 방문 방식으로 진행되며, '벌목작업 안전점검표'를 활용해 ▲위험반경 내 타 작업 금지 등 안전수칙 준수 여부 ▲예초기·기계톱 등 위험기계 방호장치 설치 여부 ▲안전보호구 착용 여부 등을 중점적으로 확인한다.


또 기장군은 현장 점검과 병행해 주요 재해사례 및 중대재해 유형별 안전수칙을 교육하는 'TBM(작업 전 안전점검회의)'을 운영, 근로자의 안전의식 제고에도 나선다.


군은 점검 결과 안전조치가 미흡한 사항은 즉시 시정하도록 지도하고, 장기 개선이 필요한 사안은 별도 관리해 신속히 조치할 방침이다.

정종복 군수는 "정부가 강조하는 지자체 수행·발주 사업의 안전관리 강화 기조에 맞춰 산업재해 예방 주체로서 역할을 다하겠다"며 "현장 안전보건 활동을 확대해 건강하고 안전한 임업 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"배달앱에 돈 다 뜯기고 본사는 나몰라라…최저임금도 못 벌어요"[치킨공화국의 몰락]② "배달앱에 돈 다 뜯기고 본사는 나몰라라…최저임... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

'美 항공사 인종 차별 폭로' 소유 "만취 탑승? 소량 마셨을 뿐…모멸감 느껴"

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기