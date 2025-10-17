본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

델 토로 감독 '프랑켄슈타인' 22일 극장 개봉

이종길기자

입력2025.10.17 14:47

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오스카 아이작·제이컵 엘로디 주연

영화 '프랑켄슈타인' 스틸 컷

영화 '프랑켄슈타인' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

CGV는 넷플릭스에서 제작한 기예르모 델 토로 감독의 신작 '프랑켄슈타인'을 22일 극장에서 개봉한다고 17일 밝혔다.


메리 셸리의 동명 소설을 델 토로 감독의 시선으로 재해석한 고딕 드라마다. 천재이지만 오만한 과학자 빅터 프랑켄슈타인이 생명을 창조하려는 실험 끝에 스스로 파멸에 이르는 과정을 그린다.

델 토로 감독은 생명과 죽음, 인간의 본질과 사랑의 욕망 등 원작의 주제를 확장해서 한 인간의 집착이 만든 비극을 장대한 스케일로 풀어낸다. 그는 "평생 메리 셸리의 창조물과 함께 살아왔다. 이제는 내 방식으로 다시 노래하듯 답하고 싶었다"고 말했다.


주인공 빅터는 오스카 아이작이 연기했다. 냉철한 지성과 깊은 고뇌를 동시에 지닌 과학자의 내면을 섬세하게 표현한다. 빅터가 만든 괴물은 제이컵 엘로디가 맡았다. 인간의 자만과 고독을 동시에 체현한다. CGV 측은 "두 배우의 대립과 감정 연기가 '진짜 괴물은 누구인가'라는 질문을 던지며 묵직한 여운을 남긴다"고 부연했다.


영화 '프랑켄슈타인' 스틸 컷

영화 '프랑켄슈타인' 스틸 컷

원본보기 아이콘

제작에는 델 토로 감독과 '셰이프 오브 워터: 사랑의 모양', '나이트메어 앨리' 등에서 호흡을 맞춘 프로듀서 J. 마일스 데일, 촬영감독 단 라우스트센, 음악감독 알렉상드르 데스플라 등이 함께했다. 올해 베네치아국제영화제, 부산국제영화제 등에서 세밀한 미장센과 감각적인 음악으로 정교한 고딕 세계를 구현했다고 평가받았다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기