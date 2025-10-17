본문 바로가기
Dim영역
골프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

경기일반

쭈타누깐, 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 불참

노우래기자

입력2025.10.17 10:03

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대회 조직위 부상 이유 출전 포기 발표
LPGA 3승 챔프 수완나뿌라 대신 출전
올해 대회 오는 23일 코리아CC 개막

에리야 쭈타누깐(태국)이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 불참한다.

재스민 수완나뿌라가 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 부상으로 빠진 에리야 쭈타누깐을 대신해 출전한다. AFP연합뉴스

재스민 수완나뿌라가 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 부상으로 빠진 에리야 쭈타누깐을 대신해 출전한다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

인터내셔널 크라운 대회 조직위원회는 17일 "쭈타누깐이 부상으로 기권함에 따라 재스민 수완나뿌라(태국)가 대신 출전한다"고 발표했다. 수완나뿌라는 2012년 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 데뷔해 통산 3승을 올린 선수다. 현재 세계랭킹은 138위다.


인터내셔널 크라운은 여자 골프 국가대항전 성격을 띠고 있다. 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 스웨덴, 호주와 월드 팀 등 11개 나라 8개 팀이 경쟁한다. 한국은 김효주, 유해란, 고진영, 최혜진이 등판한다. 한국은 2018년 인천에서 열린 3회 대회에서 우승했다. 이 대회는 올해로 5회째다. 오는 23일부터 경기도 고양시 코리아CC에서 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

'비상진료체계' 20일 해제…의료대란, 1년8개월 만에 공식 종료

새로운 이슈 보기