본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

퇴직연금서도 직접투자 바람…한국투자증권, ETF투자 94% 증가

조슬기나기자

입력2025.10.17 09:17

수정2025.10.17 09:27

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권은 퇴직연금 계좌(DC · IRP)를 통한 상장지수펀드(ETF) 투자금액이 약 10개월 동안 1조6359억원 증가했다고 17일 밝혔다.


퇴직연금서도 직접투자 바람…한국투자증권, ETF투자 94% 증가
AD
원본보기 아이콘

2024년 말 8조4000억원이던 DC · IRP 계좌 적립금은 이달 11조5000억원으로 늘었다. 이 가운데 ETF 투자금액은 1조7648억원에서 3조3845억원으로 약 2배(93.6%) 증가했으며, 계좌 내 ETF 비중도 20.8%에서 29.4%로 8.6%포인트 상승했다.

이 같은 ETF 직접투자 확산은 글로벌 증시 강세와 함께 주요국 대표지수 및 성장 테마형 상품에 대한 투자 수요가 증가한 영향으로 분석된다. 연령층별로는 50대 가입자층이 ETF 투자 확대를 주도했다. 미국 S&P500·나스닥100 등 대표지수형 ETF뿐 아니라 글로벌 테크·인공지능(AI) 관련 상품에 대한 관심이 지속된 점도 ETF 잔고 급증의 배경으로 꼽힌다.


올해 들어 미국 중심의 투자에서 벗어나 글로벌 시장으로 투자 범위가 넓어진 점 역시 눈에 띈다. 중국 및 국내 시장에 투자하는 ETF가 늘었고, 차이나 테크·AI·휴머노이드 ETF뿐 아니라 국내 조선·방산·반도체 섹터 ETF의 잔고도 증가했다. 금 가격 강세에 따라 금 현물 ETF에 대한 수요도 꾸준한 것으로 확인됐다.


이와 함께 펀드 투자도 전년 말 대비 9577억원(51.7%) 증가해 비중이 22.1%에서 24.4%로 확대됐다. 특히 골드만삭스미국테크(주식), MAN다이나믹인컴(채권) 펀드 등 한국투자증권 퇴직연금 계좌에서만 가입 가능한 글로벌 운용사 상품이 높은 인기를 얻고 있다고 회사측은 설명했다.

앞서 한국투자증권은 퇴직연금 투자 편의성을 강화하기 위해 MTS 기반 채권 매매 서비스를 제공하고, 예상 수익률·세금 계산 기능을 추가한 상태다. 또한 ETF 적립식 자동투자와 AI 기반 로보어드바이저 일임 운용 서비스까지 도입해 투자자 맞춤형 자산관리 환경을 확대하고 있다.


김순실 한국투자증권 퇴직연금운용본부장은 "퇴직연금 고객이 스스로 자산을 손쉽게 운용할 수 있도록 다양한 서비스를 확대해 나가고 있다"며 "앞으로도 차별화된 상품과 맞춤형 솔루션을 통해 퇴직연금 고객의 투자 선택권을 넓혀 나가겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

새로운 이슈 보기