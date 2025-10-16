본문 바로가기
대한항공·아시아나, 캄보디아행 항공편 취소수수료 면제

이성민기자

입력2025.10.16 20:38

한국서 출발하는 모든 항공편 대상

대한항공과 아시아나항공은 올해 출발하는 한국발 캄보디아행 항공편 취소 수수료를 면제하기로 했다고 16일 밝혔다.


최근 캄보디아에서 한국인 대상 범죄가 잇달아 발생하고 일부 지역에는 여행금지가 발령된 상황을 고려한 조처다.

인천국제공항 입국장이 귀국한 시민들로 붐비고 있다. 연합뉴스

인천국제공항 입국장이 귀국한 시민들로 붐비고 있다. 연합뉴스

면제 대상은 지난 10일부터 오는 12월31일까지 한국에서 출발하는 모든 캄보디아행 항공편이다. 대한항공은 이달 15일까지, 아시아나항공은 이날까지 발권한 항공편을 대상으로 한다.


대한항공과 아시아나항공은 인천∼타크마우(프놈펜) 노선에서 직항편을 각각 주 7회 왕복 운항해왔다.


최근 캄보디아에서는 한국인을 대상으로 하는 납치와 감금 범죄가 빈발한 가운데 외교부는 이날 0시를 기해 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시를 여행금지 지역으로 지정했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
