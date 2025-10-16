본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

산호동지역사회보장협의체, '바냇 음식 냉장고'에 나눔 반찬 전달

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.16 14:10

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카레, 김치 등 반찬 8종 65세트 제공

경남 창원특례시 마산합포구 산호동지역사회보장협의체는 '바냇 음식 냉장고'에 영양 반찬을 전달했다.

바냇 음식 나눔.

바냇 음식 나눔.

AD
원본보기 아이콘

바냇 음식 나눔 행사는 매월 2·3·4주 수요일에 후원과 자비로 음식을 만든 후 바냇 냉장고에 전달하면 도움이 필요한 주민들이 밑반찬 등을 자유롭게 이용하는 생계 지원과 안부를 확인하는 복지서비스이다.


지난 15일 이뤄진 바냇 음식 나눔 행사에는 산호동 지역사회보장협의체 위원 7명과 바냇 후원 가게에 참여하고 있는 산청돼지국밥, 참다올푸드 등이 함께하였다.

이번 바냇 음식은 카레, 시락국, 김치, 두부조림 등 반찬 8종 65세트를 바냇 냉장고에 전달해 주민들이 이용할 수 있도록 했다.


임운규 지역사회보장협의체 위원장은 "우리 위원들과 후원자님들의 정성이 가득 담기 반찬이라며 주민들이 맛있게 드셔주시면 좋겠다"고 말했다.


윤호정 산호동장은 "바냇 음식 나눔 행사에 참여해 주신 지역사회보장협의체 위원님들께 감사드린다. 여러분과 함께 지역 복지사각지대 위기가구 발굴과 지원에 최선을 다해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에도 여행사들은 '흐린 눈' 캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

손안의 AI슈퍼컴‥젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

KT 불법 기지국 20여개 추가 발견…피해 규모 확대될 듯

새로운 이슈 보기