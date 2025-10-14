김명규 쿠팡이츠 대표(왼쪽)과 김범석 우아한형제들 대표가 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의를 듣고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 국정감사 증인 출석한 쿠팡이츠-우아한형제들 대표
2025년 10월 14일(화)
김명규 쿠팡이츠 대표(왼쪽)과 김범석 우아한형제들 대표가 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의를 듣고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"좋은말 할때 한국인 풀어줘" 캄보디아 '범죄단지' 찾아간 BJ 논란
"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언
텔레그램 CEO 호수 수영 영상에 '발칵'…"처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐다" 반전
"1200명 뽑아놓고 합격자 절반 이상이 백수"…분노한 미지정 회계사들
주가 오를수록 통장 두둑해진다…삼성전자, 3년간 200·300주 자사주 지급
"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체
“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다
"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"
"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'
천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈