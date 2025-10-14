본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정책

[2025국감] 주병기 공정위원장 "공정위 "상조회사 등 선불식 할부거래업체, 건전성 관리 제도 마련 검토"

세종=이은주기자

입력2025.10.14 14:57

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주병기 공정거래위원장은 14일 상조회사 등 선불식 할부거래업체의 소비자 피해와 관련해 "선수금의 건전성 관리를 위해 금융위원회와 협력해 제도 마련을 검토하겠다"고 밝혔다.

주병기 공정거래위원장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

주병기 공정거래위원장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

주 위원장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 허영 더불어민주당 의원 질의에 답하며 "상조회사 선수금의 절반가량이 규제 없이 운영되고 있어 건전성 관리가 전혀 이뤄지지 않고 있다"며 "필요하면 금융당국과 협력해 제도적 보완 방안을 만들겠다"고 말했다.


허 의원은 "상조회사 선수금 규모가 10조 원에 달하지만, 현행법상 절반만 은행이나 공제조합에 예치하게 돼 있고 나머지 50%는 규제가 없다"며 "감독 사각지대와 전관예우 문제를 해소하기 위해 공정위가 주무 부처로 책임 있게 관리해야 한다"고 지적했다.

추경호 의원도 "상조회사 등 선불식 할부거래업체의 지급여력비율이 100%에 못 미치는 곳이 절반을 넘고, 상당수가 특수관계인과 자금을 주고받고 있다"며 "선수금이 사금고처럼 전용되는 행태를 막기 위해 규정 개정이 필요하다"고 강조했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

분노한 미지정 회계사들…"정책 실패 탓, 선발인원 정상화해야"

새로운 이슈 보기