본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]삼성전자, 3분기 깜짝 실적에도 상승폭 '축소'…차익매물 '출회'

유현석기자

입력2025.10.14 10:48

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성전자 가 3분기 실적 서프라이즈에 연중 최고치를 경신 후 상승 폭을 내주고 있다. 최근 상승에 따른 피로감으로 인해 차익 매물이 출회된 것으로 풀이된다.

[특징주]삼성전자, 3분기 깜짝 실적에도 상승폭 '축소'…차익매물 '출회'
AD
원본보기 아이콘

삼성전자는 14일 오전 10시46분 기준 전거래일 대비 200원(0.21%) 오른 9만3500원을 기록했다.


삼성전자는 전거래일 대비 0.42% 오른 9만5000원에 출발한 후 9만6000원까지 오르며 연중 최고치를 기록했다. 앞서 대체거래소 넥스트레이드 프리마켓에서는 장중 9만7000원대까지 올라 사상 최고가를 새로 쓰기도 했다. 하지만 차익매물 출회로 상승 폭을 내주면서 전거래일 대비 0.54% 하락한 9만2800원을 기록하며 하락 반전하기도 했다.

올해 삼성전자는 꾸준히 상승했다. 월간 기준으로 5월 1.26%, 6월 6.41%, 7월 19.40% 뛰었다. 또한 지난달에는 20% 넘게 급등하기도 했다. 올해 연중 최저점은 장 중 기준으로 2월3일 기록한 5만800원이었다.


이날 삼성전자는 공시를 통해 연결 기준 3분기 영업이익이 12조1000억원으로 전년 동기 대비 31.81% 증가했다고 밝혔다. 매출액은 86조원으로 8.72% 늘었다. 이번 영업이익은 증권가 전망치를 17.4% 웃돈 수치기도 하다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

명품 들고 피팅룸 들어가더니 짝퉁과 바꿔치기…中 관광객 결국

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

새로운 이슈 보기