리가켐바이오, ESMO서 '글로벌 HER2-ADC 임상 등 포스터 발표

리가켐바이오는 이달 17일부터 20일(현지시간)까지 독일 베를린에서 개최되는 '유럽종양학회(ESMO) 2025'에서 총 3건에 대한 임상 및 전임상 연구 결과가 발표된다고 14일 밝혔다.

이번 ESMO 2025에서는 HER2(인간 상피 성장 인자 수용체 2형)-ADC(항체-약물 접합체) 'LCB14(파트너사 코드명 IKS014/FS-1502)'의 고형암 환자 대상으로 진행 중인 글로벌 임상 1상(NCT05872295) 중간결과와 위암 환자 대상 중국 임상 2상 중간결과, 그리고 넥틴 테라퓨틱스와 공동 개발 중인 Nectin4(상피세포 표면 단백질)-ADC 'LN-4305/LN-4311'의 전임상 성과가 발표될 예정이다. 해당 발표 내용들에 대한 초록 본문은 13일 ESMO 홈페이지를 통해 공개됐다.

가장 주목할 임상 결과는 기술이전 파트너사 익수다 테라퓨틱스(익수다)를 통해 발표되는 HER2-ADC 글로벌 임상 1상이다. HER2를 발현하는 국소 진행성 또는 전이성 고형암 환자를 대상으로 IKS014를 평가하는 비무작위, 공개 라벨, 다기관 임상시험으로 이번에 ESMO 2025에서는 Part 1에 해당되는 용량 증대 임상 결과가 공개된다.

공개된 초록에 따르면 지난해 12월 컷 오프 기준 4개 용량군(40·60·90·120㎎/㎡)에 모집된 44명의 환자에게서 용량제한독성(DLT)은 관찰되지 않았으며 최대허용용량(MTD)에 도달하지 않았다. 심각한 부작용은 발견되지 않았으며, 모든 용량 수준에서 고무적인 항종양 활성이 관찰되었으며 유방암, 식도암, 난소암 및 담낭암과 같은 다양한 고형암 적응증과 HER2 양성 및 HER2-low 종양에서 부분 관해(PR)가 관찰됐다.

세부 임상 결과는 19일(현지 시간) 진행되는 포스터 발표를 통해 공개될 예정이며, 보다 최근(올해 7월 기준)의 데이터를 반영한 상세 결과가 발표될 예정이다.

이번 ESMO 2025에서 최초 공개된 파이프라인인 LN-4305/LN-4311은 넥틴 테라퓨틱스와 공동 개발 중이다. 현재 엑사테칸(exatecan)과 MMAE 두 가지 페이로드로 동시 개발 진행 중으로 리가켐바이오의 차세대 ADC 플랫폼과 넥틴 테라퓨틱스의 자체 항체를 적용했다.

공개된 초록에 따르면 LN-4305와 LN-4311은 삼중음성유방암(TNBC), 폐암 등 다수의 Nectin4 고발현 암종 모델에서 기승인된 Nectin4-ADC인 Padcev(파드셉) 대비 우수한 효능을 나타냈다. 또한, 파드셉 내성 모델에서 LN-4305, LN-4311 단회 투여만으로 종양 억제가 관찰됐다. 동물실험에서는 최고 비중증독성용량(HNSTD)은 파드셉에 비해 10배 이상 높았으며, 모든 임상 활성 후보물질들보다 높은 것으로 확인됐다. LN-4305와 LN-4311은 강력한 항종양 활성을 바탕으로 경쟁 Nectin4-ADC 내에서 베스트인클래스(계열내 최고)의 가능성을 입증한 차세대 ADC로 기대된다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>