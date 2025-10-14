본문 바로가기
카카오뱅크, 중·저신용 대출 누적 15조원

부애리기자

입력2025.10.14 09:12

수정2025.10.14 09:21

카카오뱅크, 중·저신용 대출 누적 15조원
카카오뱅크가 중·저신용자에게 누적 15조원 규모의 신용대출을 공급했다고 14일 밝혔다.


카카오뱅크는 2017년 7월 출범 이후 올해 9월까지 약 8년간 자체 신용 기반의 신용대출을 제공했다. 올해 상반기에만 중·저신용 대출 1조2000억원을 공급했다.

지난 2분기 기준 카카오뱅크의 중·저신용 대출 잔액 비중은 33.1%로, 신규 취급 기준으로는 49.4%를 기록해 목표치인 30%를 넘겼다. 카카오뱅크의 2분기 총 여신 연체율은 0.52%를 기록했다.


카카오뱅크에 따르면 올해 상반기 중신용 대출을 받은 고객의 56%가 대출 실행 후 1개월 내 신용점수 상승을 경험했다. 평균 46점이 올랐으며 가장 큰 폭으로 점수가 오른 고객은 682점에서 982점으로 300점이 높아졌다.


중신용 대출을 받을 당시 저축은행·캐피탈·카드사 등 비은행업권 대출을 보유했던 고객 3명 중 1명(34%)은 한 달 뒤 비은행업권 대출 잔액이 줄어든 것으로 분석됐다. 비은행업권 대출 잔액은 평균 440만 원 감소하고 신용점수는 평균 35점이 올라 신용도가 개선됐다.

카카오뱅크 관계자는 "앞으로도 경쟁력 있는 금리와 리스크 관리 역량을 바탕으로 포용금융 실천에 앞장서겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

