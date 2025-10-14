현대차-인제군, TCR 월드투어 등 모터스포츠 대회 동시 개최

국내 최초로 TCR 월드투어 인제서 열려

현대자동차가 강원도 인제군과 함께 인제 스피디움 트랙에서 국내외 모터스포츠 3개 대회를 동시에 개최한다.

현대차는 오는 18~19일 이틀 간 인제 스피디움에서 ▲현대 N 페스티벌 ▲FIA 투어링카레이싱(TCR) 월드투어 ▲TCR 아시아 등 3개 모터스포츠 대회가 동시에 열리는 '인제 월드 투어링 카 페스티벌'을 인제군과 공동 개최한다고 14일 밝혔다.

현대 N 페스티벌은 단일 차종끼리 경쟁하는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스 대회다. 이번 대회는 총 6개 라운드 중 4라운드로 아이오닉 5 N과 아반떼 N 기반으로 개발된 전용 경주 차량이 출전하는 행사다.

이번 인제 월드 투어링 카 페스티벌에서는 국내 최초로 FIA(국제 자동차 연맹)이 주최하는 TCR 월드 투어 경기가 열린다. TCR은 제조사가 경주용 차량을 제작해 각 레이싱 팀에 판매하는 형식의 모터스포츠 대회다.

FIA TCR 월드 투어는 20여개의 TCR 유럽, TCR 아시아를 비롯한 권역별 대회와 TCR 이탈리아, TCR 중국 등 국가별 대회를 아우르는 최상위급 대회다.

현대차는 2018년부터 i30 N과 아반떼 N 기반의 경주 차량을 판매·지원해왔다. 이를 통해 FIA TCR 월드 투어에서 2번의 팀 부문 우승과 5번의 드라이버 부문 우승을 차지한 바 있다. 지난 9월에는 호주에서 개최된 FIA TCR 월드투어 5라운드에서 아반떼 N TCR 차량으로 우승을 거머쥐었다. 이번 FIA TCR 월드 투어 6라운드는 TCR 아시아 5라운드와 함께 개최된다.

FIA TCR 월드 투어에는 현대 BRC 팀 월드 챔피언 노버트 미첼리즈, 미켈 아즈코나 외에도 네스토르 지로라미 등 유명 선수가 참가한다. TCR 아시아에는 한국인 드라이버로 쏠라이트 인디고 팀 소속 박준의·박준성 선수와 KMSA 모터스포츠 최정원 선수가 참가할 예정이다.

