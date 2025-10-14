K패션, 파리패션위크 3시즌 연속 진출…전소미 앰배서더로

'컨셉코리아', 김해김·본봄·리이 참여

"한국 디자이너들의 창의성 부각"

한국콘텐츠진흥원은 지난달 29일과 30일 프랑스 파리 팔레 드 도쿄에서 '컨셉코리아 2026 S/S' 를 성황리에 개최했다. AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난달 29~30일 프랑스 파리 현대미술관 팔레 드 도쿄에서 '컨셉코리아 2026 S/S'를 열고, K패션의 새로운 비전을 선보였다고 14일 밝혔다.

2010년 뉴욕패션위크에서 출발한 컨셉코리아는 한국 디자이너의 해외 진출을 지원하는 대표 사업이다. 올해 파리 무대에는 김해김, 본봄, 리이 등 세 브랜드가 참여했다.

29일 열린 김해김의 'I Feel Love' 컬렉션은 1970년대 디스코 감성을 현대적으로 재해석했다. 브랜드 특유의 구조적 디자인에 리본·진주·하트 장식을 추가하고, 아식스와 협업한 스니커즈를 공개해 화제를 모았다.

다음 날 본봄은 모터바이크, 승마, 페티시즘 등 대담한 이미지를 경쾌하게 풀어낸 'Sur la M, le C, les G' 컬렉션을 선보였다. 스타일링은 미국 디자이너 벳시 존슨이 맡았다.

리이는 'Practical Poet'을 주제로 일상의 감성을 시적 서사로 풀어냈다. 절제된 구조와 섬세한 디테일로 깊은 인상을 남겼다.

행사에는 글로벌 아티스트 전소미가 앰배서더로 참여했다. 파리패션협회(FHCM), 보그 프랑스, 보그 이탈리아, 로피시엘 등 주요 패션 매체와 유럽 바이어, 인플루언서들도 참석했다.

테오 소사르 안티도트 기자는 "컨셉코리아는 단순한 쇼가 아니라 세계 패션계에서 한국 디자이너들의 창의성을 부각하는 중요한 무대"라고 평가했다. 릴란 궉 클럽투애니원 크리에이티브 디렉터도 "디자이너들의 예술성이 뚜렷하게 전해진 훌륭한 쇼였다"고 말했다.

왼쪽부터 디자이너 조본봄, 아티스트 전소미, 디자이너 주현정, 디자이너 이준복 원본보기 아이콘

올해 컨셉코리아는 처음으로 세 시즌 연속 파리패션위크에 진출했다. 한국 디자이너들의 글로벌 무대 안착이 일회성이 아닌 지속적 흐름임을 증명했다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "K패션이 세계 패션의 중심지에서 영향력을 확대하고 있다"며 "국내 브랜드의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>