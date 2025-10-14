강원관광재단, '속초항 크루즈 축제' 개최…K-컬처와 지역 상생의 만남

18일 속초항 크루즈 축제(페스타)

시민과 관광객이 함께 즐기는 축제 개최

강원관광재단(대표이사 최성현)은 오는 18일 홀랜드 아메리카 선사의 웨스테르담호 입항에 맞춰 속초항 크루즈 터미널과 아바이마을 해변 일원에서 국내·외 관광객 및 지역주민 대상 5000여 명 규모의 '속초항 크루즈 축제(페스타)'를 개최한다고 14일 밝혔다.

속초항 크루즈 축제(페스타) 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

처음 개최되는 이 행사는 18일 오전 10시 크루즈 입항 일정에 맞춰 펼쳐지는 지역 상생형 속초 크루즈 관광 축제로, 국내외 관광객과 시민이 함께 즐기는 축제이다. 크루즈터미널 인근 아바이마을 해변가 행사장에서는 ▲어린이 크루즈 사생대회 ▲케이(K)-민속놀이 체험 ▲케이팝(K-POP) 공연 ▲달고나 게임 등 케이(K)-컬처를 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 준비되어 있다.

또한 행사장 내 속초 소상공인이 직접 운영하는 로컬마켓이 준비돼 있으며 ▲부채 캘리그라피 체험 ▲전통매듭 팔찌 만들기 ▲한복 포토 이벤트 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 풍성하다. 나아가 저녁 7시 50분에는 축제의 하이라이트로 크루즈 출항과 함께 속초 바다를 배경으로 펼쳐지는 불꽃놀이가 준비돼 있다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 행사는 크루즈 입항과 지역 상생을 연계한 도내 최초 시도 중 하나로, 강원 동해안의 매력을 세계에서 찾아오는 크루즈 관광객에게 직접 알리는 계기가 될 것"이라며 "크루즈와 로컬 문화가 어우러지는 강원만의 특별한 크루즈 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>