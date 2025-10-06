본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

베트남 서기장, 北 국빈방문…노동당 80주년 행사 참석

세종=이동우기자

입력2025.10.06 13:31

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

베트남 1인자인 또 럼 베트남 공산당 서기장이 북한 노동당 창건 80주년 경축 행사 참석차 방북한다.


조선중앙통신은 김정은 국무위원장의 초청에 따라 럼 서기장이 북한을 국가방문(국빈방문)하고 노동당 창건 80주년 경축행사에 참석한다고 6일 전했다.

베트남 최고지도자가 북한을 찾는 것은 2007년 농 득 마인 당시 공산당 서기장 방북 이후 18년 만이다.


베트남과 북한은 1950년 수교한 이후 긴밀한 외교 관계를 유지하고 있으며, 양국 수교 75주년을 기념해 올해를 '친선의 해'로 선포했다.

발언하는 또 럼 베트남 공산당 서기장 (부산=연합뉴스) 박성제 기자 = 국빈 방문 중인 또 럼 베트남 공산당 중앙집행위원회 서기장이 13일 부산 부산진구 롯데호텔에서 열린 주부산베트남총영사관 개관식에 참석하기 전 박형준 부산시장과 접견하며 인사말하고 있다. 2025.8.13 psj19@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

발언하는 또 럼 베트남 공산당 서기장 (부산=연합뉴스) 박성제 기자 = 국빈 방문 중인 또 럼 베트남 공산당 중앙집행위원회 서기장이 13일 부산 부산진구 롯데호텔에서 열린 주부산베트남총영사관 개관식에 참석하기 전 박형준 부산시장과 접견하며 인사말하고 있다. 2025.8.13 psj19@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

AD
원본보기 아이콘

오는 10일 노동당 창건일 80주년을 앞둔 북한은 정주년(5·10년 단위로 꺾어지는 해)을 맞아 대규모 열병식과 집단체조 등 성대한 기념행사를 준비하고 있다.


북한은 연초부터 각국 고위급에 초청장을 보냈으며, 다수가 참석 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근으로 꼽히는 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 겸 통합러시아당 의장도 기념행사 참석을 예고했다.


또 북한은 통룬 시술릿 라오스 국가주석이 노동당 창건 80주년 계기 방북한다고 지난 2일 공식 발표했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

꼬박 낸 집은 뭐가 돼…계량기 멈춘 틈타 '0원 유령난방' 20만 가구, 고의 훼손도 꼬박 낸 집은 뭐가 돼…계량기 멈춘 틈타 '0원 유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다, 세계는 빵값 논쟁 중

비트코인 신봉하는 '돈나무 언니'…회사명이 '방주'인 이유

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

"일본서 제일 많이 가져가네"…수출량 '역대 최대' 기록한 韓 수산물

"호텔에 숙박한 적도 없대요"…캄보디아로 떠난 40대男 행방불명

"노벨 평화상 안주는 건 미국 모욕" 자평한 트럼프, 수상 가능성?

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

새로운 이슈 보기