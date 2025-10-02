본문 바로가기
고양시, 일산호수공원에 한가위 보름달 뜬다…"보름달 보며 소원 비세요"

이종구기자

입력2025.10.02 15:55

지름 약 5m 대형 보름달
10월 한 달간 포토존으로 운영

경기 고양특례시(시장 이동환)는 추석을 맞아 시민들의 건강과 행복을 기원하기 위해 일산호수공원 한울광장에 지름 약 5m에 달하는 대형 보름달과 토끼 형상의 조형물을 함께 설치했다고 2일 밝혔다.

일산호수공원 한울광장에 설치된 대형 보름달 조형물. 고양특례시 제공

일산호수공원 한울광장에 설치된 대형 보름달 조형물. 고양특례시 제공

조명 기능이 있어 야간에 보면 호수의 아름다운 경관과 조화를 이루어 더욱 아름답게 보인다.


방문객들은 "일산호수공원과 너무 잘 어울린다", "어린시절 할머니가 들려주시던 옛 이야기의 추억이 떠오른다"와 같은 소감을 남겼다.

시는 보름달과 토끼 조형물을 추억을 남길 수 있는 포토존으로 조성 후, 10월 한 달간 설치·운영할 계획이다.


고양특례시 관계자는 "추석 연휴기간 동안 일산호수공원을 찾는 방문객들이 보름달과 토끼를 보며 건강과 행복을 빌고, 소원을 성취하길 바란다"며 "앞으로도 일산호수공원 방문객들의 공원 이용 만족도를 향상 시킬 수 있도록 창의적인 아이디어 발굴을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
