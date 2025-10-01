본문 바로가기
관광공사, 추석 연휴 가족과 함께할 관광지·축제 추천

박병희기자

입력2025.10.01 17:08

시계아이콘00분 48초 소요
한국관광공사가 1일 평년보다 긴 추석 연휴를 알차게 보낼 수 있는 국내 여행지와 축제를 추천했다. 명절에 전 세대가 즐길 수 있는 명소와 추석 당일 또는 연휴 중에 무료로 개방하는 관광지 등을 소개했다.


관광공사는 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁 4대 궁이 연휴 기간 무료로 개방된다고 밝혔다. 또 세대 구분 없이 온 가족이 함께 즐기기 좋은 경기 수원의 수원시립미술관, 우리나라에서만 볼 수 있는 특산식물과 희귀식물 1700여 종을 탐방할 수 있는 강원도 평창의 국립한국자생식물원, 수목원, 수변데크, 계곡 쉼터, 등산코스를 갖춘 전남 완도의 완도수목원, 1910년대 이후부터 현대까지의 미술 작품을 선보이는 국립현대미술관(서울·덕수궁·과천·청주관) 등도 연휴 기간 무료 개방된다고 밝혔다. 다만 관광지 운영일과 무료 개방 일정 등이 상이하므로 방문 전 확인해야 한다고 덧붙였다.

국립한국자생식물원 전경 [사진 제공= 한국관광공사, 국립한국자생식물원]

국립한국자생식물원 전경 [사진 제공= 한국관광공사, 국립한국자생식물원]

원본보기 아이콘

추석이 있는 10월에 열리는 축제 정보도 소개했다. 오는 8일부터 12일까지 궁중문화축전이 열린다. 노년층을 위한 '동궐 장원서', 청소년을 위한 '종묘 건축 탐험대', 어린이들을 위한 '준명당 어린이학교' 등 세대별 맞춤 프로그램이 마련된다. 경북 고령 지산동 고분군에서는 오는 12일까지 2025 국가유산 미디어아트가 열린다. 가야금 연주를 배경으로 대가야인의 세계관을 담은 '하늘로 향하는 빛'을 즐길 수 있다.

연휴 무료 개방 관광지와 축제 정보 등은 국내 여행정보 서비스 '대한민국 구석구석' 가볼래-터 10월호와 대한민국 구석구석 네이버 블로그에서 확인할 수 있다.


관광공사 이상민 국민관광실장은 "이례적으로 긴 추석연휴에 모두가 즐길 수 있는 여행지 정보를 소개하고자 이번 콘텐츠를 마련했다"며 "여행가는 가을 캠페인의 특별한 혜택과 함께 풍성한 명절이 되길 바란다"라고 전했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
