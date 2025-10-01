본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

CU서 카카오페이 결제시 기본 10%·최대 50% 혜택

문채석기자

입력2025.10.01 09:05

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카카오페이 매장결제 기본혜택도 유지

카카오페이 는 편의점 CU와 함께 기본 10%, 최대 50% 혜택을 제공하는 '오!오! 혜택'을 도입한다고 1일 밝혔다.


CU서 카카오페이 결제시 기본 10%·최대 50% 혜택
AD
원본보기 아이콘

카카오페이에 CU 멤버십을 연동한 고객이 전국 CU 매장에서 카카오페이머니로 결제하면 결제금액의 5%가 현장 할인된다. 추가로 5%를 카카오페이포인트로 적립받을 수 있다.

현장할인은 1일 1회 최대 5000원(주류·담배 제외)까지 가능하다.


제휴를 기념해 CU는 카카오페이머니 결제한 회차에 따라 할인 쿠폰을 지급한다.


이번 달에는 3, 5, 7, 10회 결제 고객에게 각각 500원 할인 쿠폰, 연세우유 생크림빵 50% 할인 쿠폰, 2500원 할인 쿠폰, CU 도시락 50% 할인 쿠폰을 준다.

카카오페이 기본 혜택도 제공된다. 카카오페이머니로 오프라인매장에서 1000원 이상 결제하면 기본 적립에 랜덤 보너스 적립, 특정 회차 추가 보너스 적립까지 최대 3번 카카오페이포인트를 적립할 수 있다.


신용·체크카드도 카카오페이의 삼성페이 기능으로 결제하면 최대 2번 적립할 수 있다. 적립 한도는 월 최대 30회, 3만포인트다.


카카오페이로 처음 결제하는 사용자는 모든 매장에서 쓸 수 있는 최대 2000원 즉시할인 쿠폰도 선물로 받을 수 있다.


카카오페이 관계자는 "CU와 손잡고 실속 있는 혜택을 더 널리 드리고자 한다"면서 "카카오페이만의 편리하고 혜택 높은 결제 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기