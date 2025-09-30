국립부경대, ‘Dragon Open UIC’ 발대식… 수산해양·에너지테크 선도

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 29일 부경컨벤션홀에서 'Dragon Open UIC' 발대식을 열고 수산해양 분야 특성화 전략인 '블루(Blue) UIC'와 에너지테크 분야 특성화 전략인 '그린(Green) UIC'를 선포했다.

부산시가 추진하는 'Open UIC(University-Industry Collaboration)'는 대학과 지역 산업체가 개방적 협력 체계를 구축해 혁신적 산업클러스터 생태계를 조성하는 동반성장 모델이다. 부경대의 'Dragon Open UIC'는 이를 선도하기 위한 초광역 협력 전략이다.

블루 UIC 전략은 전통 수산업을 넘어 블루푸드, 아쿠아팜 등 스마트 수산기술 개발을 통해 글로벌 수산해양 혁신 허브로 도약하는 비전을 제시한다.

그린 UIC 전략은 이차전지, 전력반도체, 모빌리티 등 미래 에너지 분야 융복합 연구와 지역 간 연계를 통해 글로벌 에너지테크 밸류체인 혁신 허브 구축을 목표로 한다.

이 전략은 '드래곤 밸리(Dragon Valley)'로 불리는 용당캠퍼스를 중심으로 지산학연 연계 인프라를 확대하고 초광역 협력을 강화하는 방식으로 추진된다. 현재 블루 UIC에 57곳, 그린 UIC에 108곳 등 총 165개 기업과 기관이 동참하기로 했다.

부경대는 라이즈사업단을 중심으로 산·학·관·연이 함께하는 'Dragon Open UIC 운영위원회'를 구성해 공동 연구, 전문인력 양성, 정책 협의, 연구 인프라 공유 등을 총괄할 예정이다.

배상훈 총장은 "Open UIC의 성공 여부가 곧 부산형 라이즈의 성패를 좌우한다"며, "Dragon Open UIC가 초광역 협업의 기틀이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

