성매매로 돈벌이 나선 3형제…경찰에 딱 걸렸네~

경찰 성매매 알선 등 위반 혐의 남성 3명 검거

태국 여성 고용·순천 인근 오피스텔 4곳 운영

인터넷 홍보·현금 수거 등 역할 분담…여죄 수사

전남경찰청 전경 AD 원본보기 아이콘

오피스텔에서 성매매를 알선하고 부당 이익을 취한 3형제가 경찰에 덜미를 잡혔다.

전라남도경찰청은 30일 '성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반' 혐의로 30대 A씨 등 남성 3명을 검거해 조사중이라고 밝혔다.

형제 사이인 이들은 순천 인근 오피스텔 4곳에 태국 국적 여성들을 고용, 성매매 대금으로 10만원~25만원을 받고 성매매를 알선한 혐의를 받는다.

이들은 성매매를 원하는 남성들을 끌어모으기 위한 인터넷을 통한 홍보나, 성매매로 얻은 이익금(현금) 수거 등 각자 역할을 분담하는 치밀함도 보였다.

경찰은 이들로부터 현금 900여만 원과 장부, 예약용 휴대전화 등을 압수하는 한편, 피의자들에 대한 여죄에 대해서도 수사를 이어나갈 방침이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



