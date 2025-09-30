'K푸드 플러스 수출탑' 다음달 31일까지 공모…'혁신파트너상' 올해 신설

농림축산식품부는 'K푸드 플러스(+) 수출탑' 수상을 희망하는 기업을 다음 달 13일부터 31일까지 모집한다고 30일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞이하는 K-푸드+ 수출탑은 수출을 독려하고 수출 확대에 기여한 기업을 격려하기 위한 것으로, 농식품 또는 스마트팜, 농기계, 비료, 농약, 종자, 펫푸드 등 농산업 분야에서 뛰어난 수출 성과를 달성한 기업에게 수여한다. 시상 규모는 총 50개 기업으로 시상식은 12월 중 서울 양재 에이티(aT)센터에서 진행될 계획이다.

탑의 종류는 수출실적에 따라 수여하는 '수출탑'과 수출실적 증가율 등 성과에 따라 수여하는 '테마탑'으로 구성된다. 수출탑의 경우, 억달러대와 천만달러대 수출실적 달성 기업 중 전년 대비 5% 이상 상승한 기업에게 각각 '대상'과 '최우수상'을 수여하고, 백만달러대 실적 달성 기업은 수출증가율, 수출 확대 노력 등의 평가를 거쳐 '우수상'을 수여한다. 대상과 최우수상의 자격 요건은 전년 대비 수출실적 증가율 10% 이상 상승에서 5% 이상 상승 조건으로 완화해 보다 많은 기업이 참여할 수 있도록 문턱을 낮췄다.

테마탑은 전년 대비 수출실적 증가율이 높은 기업에게 수여하는 '도약상'과 신규시장 진출에 기여도가 높은 기업에게 수여하는 '시장개척상', 그리고 '혁신파트너상' 세 종류로 구성된다.

이중 올해 신설된 혁신파트너상은 생산 기반 조성과 농업기술 확대, 상생협업 부문에서 혁신적인 방법으로 수출 확대에 기여한 기업에게 수여할 예정이며, 기업은 세 부문 중 한 부문을 선택해 신청할 수 있다.

농식품 및 농산업 분야에서 수출 성과가 있는 수출기업은 10월 13~31일 한국농수산식품유통공사 수출종합지원시스템을 통해 신청할 수 있다.





