경북개발공사 임직원, 산불피해 청송 재래시장 찾아 추석 장보기

신효광·임기진 도의원 참석

심상휴 군의회의장 등 동참



경북개발공사( 사장 이재혁) 임직원들이 29일, 경북 청송군 전통시장을 방문해 '25년도 추석 맞이 전통시장 장보기 행사를 가졌다. 이번 행사에는 청송을 지역구로 둔 경북도의회 농수산위원회 신효광 위원장과 도의회 행정보건복지위원회 임기진 의원, 청송군의회 심상휴 의장, 황진수, 박신영 의원도 함께했다.

경북개발공사는 매년 명절(설, 추석)마다 경북지역내 전통시장을 순차적으로 방문해 장보기 행사를 진행해왔다. 이번 추석맞이 장보기 행사는 지난 대형산불로 큰 피해를 입은 청송 지역에서 열렸다는 점에서 의미가 적지않다. 공사 임직원들이 직접 전통시장을 방문해 지역 상인들과 소통하고 작게나마 지역경제 활성화에 기여하는 등 아픔을 함께 나눴다.

이재혁 경북개발공사 사장 등 임직원들이 산불피해 지역인 청송 재래시장을 찾아 추석 장보기를 하고 있다.

이재혁 사장은 "화재 피해로 인해 어려움을 겪고 있는 청송 지역 전통시장에 공사의 작은 손길이라도 보탬이 되기를 바라며, 지속적으로 도민들과 소통하고 공감할 수 있는 다양한 활동을 통해 신뢰받는 경북도 대표 공기업이 되도록 노력하겠다."고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



