2026여수세계섬박람회 TF 구축…민·관 협력 확대

전남도, 사업비 1천611억 원 투입

올해 16개 연계사업 발굴 추진 예정

도·민간 단체 행사 박람회 붐업 조성도

명창환 전라남도 행정부지사가 30일 오후 도청 브림핑룸에서 ‘2026 여수세계섬박람회’ 행사와 관련, 여러 정책 방향에 대해 설명하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 2026여수세계섬박람회 성공개최를 위해 도 차원 총괄 지원체계인 '2026여수세계섬박람회 도 지원 TF'를 본격 가동, 예산 지원과 연계사업 발굴 등 총력 지원에 나선다.

2026여수세계섬박람회 도 지원 TF는 지난 3일 킥오프회의를 시작으로 세 차례 회의를 통해 18개 실국이 연계사업 16종, 935억 원을 발굴했다.

내년에도 31종, 95억 원의 사업을 추가로 발굴해 지원할 계획이다. 또 박람회 기간 전후에는 전남도와 민간단체가 참여하는 행사를 여수에 집중적 운영해 박람회 성공개최를 적극 뒷받침할 계획이다.

전남도는 이번 박람회에 연계사업과 함께 기본사업비 248억 원, 확대사업 428억 원 등 총 1,611억 원을 투입한다.

기본사업비는 기획재정부에서 국제행사 승인 시 확정된 예산으로 박람회장 조성 및 운영, 홍보 마케팅, 조직위 운영에 사용된다.

확대사업비는 박람회장 사후활용, 부족한 콘텐츠 개발, 홍보 마케팅을 위해 추가로 도비와 시비를 투입하는 예산이다. 랜드마크, 섬 테마존, 야외공연장, 입구게이트 조성 및 콘텐츠 개발, 홍보마케팅 등에 활용된다.

연계사업비는 박람회와 연계해 전남도와 여수시에서 자체적으로 지원하는 예산이다. 연계사업으로는 주 행사장 진입도로 확장, 개도 섬어촌문화센터 건립, 제7회 섬의날 행사, 도시 숲 및 실외정원 등 16개 사업이 추진된다.

박람회 성공개최를 위해서는 도와 시군 중앙부처까지 아우르는 붐업 조성과 관람객 유치가 핵심이다.

이에 전남도는 2026년 개최 예정인 도 단위 행사와 민간단체 행사를 포함한 다양한 행사를 전 실·국이 집중 발굴해 여수에서 중점적으로 개최할 계획이다.

특히 박람회 개최 전 붐업조성을 위해 2026년 전남 섬 방문의 해를 운영하고, 2026년 8월 개최되는 제7회 섬의 날 기념행사와 여수음악제 등을 통해 박람회의 열기를 한껏 끌어올릴 예정이다.

박람회 기간에는 ▲2026 문화의 달 행사 ▲남도 K-가든 페스티벌 ▲제3회 김밥 페스티벌 ▲2026소금 박람회 ▲남도 주류 페스티벌 ▲국제 섬 워크캠프 등 전남도에서 추진중인 굵직한 주요 행사들도 여수에 집중 개최해 박람회 열기를 이어간다.

명창환 전남도 행정부지사는 "이번 박람회는 전남 섬의 매력과 가치를 세계에 알릴 절호의 기회다"라며 "전남도는 TF를 중심으로 예산과 행사를 여수에 집중하고, 정례적인 회의를 통해 추진력을 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>