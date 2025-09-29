미국 에너지부, '기후변화·배출·녹색·탈탄소' 금지어로 지정

美 정치전문매체, 에너지부 이메일 입수 보도

"행정부의 관점과 우선순위 맞지 않는 용어"

'지속가능성', '탄소발자국' 등도 사용 안 돼

미국 에너지부(DOE)가 '기후변화', '배출', '녹색', '탈탄소' 등을 금지어로 추가 지정했다. 28일(현지시간) 미국 정치전문매체 폴리티코는 지난 26일 자 에너지부의 이메일을 입수해 이같이 보도했다. 에너지부는 소속 부서인 '에너지효율 및 재생에너지국(EERE)'의 '피해야 할 단어' 목록에 이러한 단어들을 포함했다.

해당 이메일은 EERE의 대외 업무 담당 대행 명의로 발송됐다. 메일 발신자는 "팀의 모든 구성원이 이것이 피해야 할 최신 단어 목록임을 인지하고, 행정부의 관점과 우선순위에 맞지 않는 용어는 피하는 데 계속해서 주의를 기울여야 한다"고 지시했다. 이에 대해 폴리티코는 "이는 트럼프 행정부가 기후 변화의 현실을 부인하고, 침묵시키거나, 축소하려는 일련의 노력 중 가장 최근의 사례"라며 "에너지부의 목록에 있는 단어는 EERE 사명의 핵심에 있는 것들"이라고 설명했다. 이러한 지침은 대중을 대상으로 하는 외부 커뮤니케이션과 조직 내부 커뮤니케이션 모두에 적용되며 연방 자금 지원 신청, 보고서, 브리핑 등에도 포괄적으로 적용된다.

공무원들이 사용해서는 안 되는 다른 용어로는 '에너지 전환', '지속 가능성', '깨끗한' 또는 '더러운' 에너지, "탄소 발자국', '세금 감면/세액 공제/보조금' 등이 있다. 에너지부는 이와 관련한 폴리티코의 논평 요청에 응답하지 않았다.

새로운 단어 정책은 도널드 트럼프 대통령이 지난 23일 유엔 총회에서 탄소 배출량 증가에 대처하기 위한 조처를 한 세계 지도자들을 맹렬히 비난한 지 며칠 만에 나왔다. 그는 이날 연설에서 "나는 모든 면에서 옳았다"며 "녹색 에너지 사기에서 벗어나지 못한다면 여러분의 나라는 실패할 것"이라고 말했다.

크리스 라이트 DOE 장관도 자신이 지시해 만든 보고서를 앞세우며 기후 과학에 대해 비판했다. 이 보고서는 배출가스 증가가 극심한 기상 이변 악화에 미친 영향을 축소하는 동시에 지구 온난화의 잠재적 이점이 과소평가되었다고 주장하는 등 과학계의 정설을 부인하는 내용을 담고 있다.

라이트 장관은 지난 24일 기자회견에서 재생에너지 사업에 대한 130억 달러(약 18조원) 규모의 자금 지원을 취소한다고 발표하면서 30년 넘게 시행되어 온 풍력 및 태양광 인센티브가 곧 폐지될 것이라고 밝혔다. 그는 풍력 및 태양광 인센티브를 빗대 "33년 동안 사업을 운영해오면서 성공하지 못했다면, 그 사업은 성공할 수 없는 것일지도 모른다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



