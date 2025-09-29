본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

완도군, '지방지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상

호남취재본부 이준경기자

입력2025.09.29 17:04

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9년 전 한글 표기 제안, 세계 김 시장 70% 장악
인구소멸 위기 극복 모델…"청년 일자리·인구유입"

전남 완도군이 수산물 세계화를 선도한 공로를 인정받아 '2025 대한민국 지방 지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상을 받았다. 군은 최근 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 이 같은 영예를 안았다고 29일 밝혔다.


'대한민국 지방 지킴 대상'은 뉴스1과 국회 행정안전위원회가 공동 주최하고 행정안전부와 한국지방자치학회가 후원하는 상으로, 지방의 활력 회복과 인구문제 해결에 기여한 지자체 및 기업을 선정해 시상한다.

완도군이 '2025 대한민국 지방 지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상을 받았다. 완도군 제공

완도군이 '2025 대한민국 지방 지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상을 받았다. 완도군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 지난 2016년 김의 한글식 표기인 'K-GIM'을 중앙정부에 공식 제안하며 수산물의 글로벌 브랜드화에 선도적인 역할을 해왔다. 이후 ▲수출 전용 가공 공장 구축 ▲위생·품질관리 강화 ▲해외시장 개척단 운영 ▲K-Sea Food 브랜드 전략 등을 본격적으로 추진해왔다.

이런 노력은 대한민국 수산물 수출 확대로 이어졌다. 2024년 전국 수산물 수출액은 총 30억3,000만달러를 기록했으며, 이 중 김 수출액은 9억9,700만달러로 역대 최고치를 경신, 세계 시장 점유율 약 70%를 차지했다. 군은 김뿐 아니라 전복, 다시마, 매생이 등 다양한 수산물의 수출 체계도 구축하며 수출 품목을 다변화해왔다.


또한 장보고글로벌재단, 장보고 한상 어워드 등 민관 협력 네트워크를 확대하며 해외 바이어와의 교류 및 판로 개척에도 적극 나섰다. 이러한 수출 성과는 지역 내 일자리 창출 및 청년 인구 유입으로도 이어졌으며, 인구 감소와 고령화에 대응하는 지속가능한 발전 모델로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있다.


신우철 군수는 "이번 수상은 한글식 수산물 표기 제안이 대한민국 수산업 발전의 원동력이 됐음을 인정받은 것이다"며 "앞으로도 지속 가능한 수산업과 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 군은 향후 'K-GIM'을 중심으로 수산물 고부가가치화 및 친환경 양식 산업 육성, 디지털 수출 플랫폼 도입 등을 통해 글로벌 수산도시 도약을 준비하고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기