곡성군, 추석 앞두고 '대한민국 새 단장' 행사

전남 곡성군(군수 조상래)은 29일 오전 군청 앞 광장과 곡성읍 시가지 일원에서 추석을 앞두고 쾌적한 환경 조성을 위한 '대한민국 새 단장' 행사를 개최했다.

이날 행사는 조상래 군수를 비롯한 실과소원 직원, 유관기관 및 사회단체 관계자 등 100여명이 참여했으며, 곡성새마을회와 푸른곡성21실천협의회 등 지역 환경단체도 함께했다.

참석자들은 군청 앞 광장에서 간단한 개회식을 가진 뒤, 부서별 담당구역으로 나뉘어 환경정화 활동을 추진했다. 특히, 쓰레기 불법투기 근절 캠페인과 도로변 청결 활동을 중심으로 곡성읍 시가지를 새롭게 단장하는 의미 있는 시간을 가졌다.

조 군수는 "추석을 앞두고 군민과 방문객들이 쾌적한 환경에서 명절을 보낼 수 있도록 오늘 행사를 마련했다"며 "앞으로도 깨끗한 곡성, 살고 싶은 곡성을 만들기 위해 군민 여러분과 함께 지속적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.

한편, 군은 이날 '대한민국 새 단장' 행사를 계기로 생활 속 환경정화 활동을 확산시키고, 군민과 함께하는 환경보호 문화를 정착시켜 나갈 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



