본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

곡성군, 추석 앞두고 '대한민국 새 단장' 행사

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.29 15:19

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관내 시가지 일원 환경정화 활동

곡성군은 29일 오전 10시 군청 앞 광장과 곡성읍 시가지 일원에서 추석을 앞두고 쾌적한 환경 조성을 위한 '대한민국 새 단장' 행사를 개최했다. 곡성군 제공

곡성군은 29일 오전 10시 군청 앞 광장과 곡성읍 시가지 일원에서 추석을 앞두고 쾌적한 환경 조성을 위한 '대한민국 새 단장' 행사를 개최했다. 곡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 곡성군(군수 조상래)은 29일 오전 군청 앞 광장과 곡성읍 시가지 일원에서 추석을 앞두고 쾌적한 환경 조성을 위한 '대한민국 새 단장' 행사를 개최했다.


이날 행사는 조상래 군수를 비롯한 실과소원 직원, 유관기관 및 사회단체 관계자 등 100여명이 참여했으며, 곡성새마을회와 푸른곡성21실천협의회 등 지역 환경단체도 함께했다.

참석자들은 군청 앞 광장에서 간단한 개회식을 가진 뒤, 부서별 담당구역으로 나뉘어 환경정화 활동을 추진했다. 특히, 쓰레기 불법투기 근절 캠페인과 도로변 청결 활동을 중심으로 곡성읍 시가지를 새롭게 단장하는 의미 있는 시간을 가졌다.


조 군수는 "추석을 앞두고 군민과 방문객들이 쾌적한 환경에서 명절을 보낼 수 있도록 오늘 행사를 마련했다"며 "앞으로도 깨끗한 곡성, 살고 싶은 곡성을 만들기 위해 군민 여러분과 함께 지속적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.


한편, 군은 이날 '대한민국 새 단장' 행사를 계기로 생활 속 환경정화 활동을 확산시키고, 군민과 함께하는 환경보호 문화를 정착시켜 나갈 방침이다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기