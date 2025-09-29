日 극우인사 "다케시마의 날, 당당히 나가자"…서경덕 "한심한 발언"

대표적 극우 인사…아베노믹스 계승도

"다케시마의 날에 정부인사 참석해야"

일본 대표적 극우인사인 다카이치 사나에 자민당 의원.

아베 신조 전 일본 총리의 최측근이자 자민당 총재선거에 출마한 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 '다케시마의 날'에 각료들이 당당하게 참석했으면 좋겠다고 발언했다. 다카이치는 야스쿠니 신사 참배, 일본 재무장 추진 등의 행보로 일본 내 초강경 우익 세력들의 절대적 지지를 얻고 있다.

지난 28일(현지시간) 아사히신문, 일본경제신문 등 현지 보도를 종합하면 다카이치는 자민당 총재후보자 토론회에서 시마네현이 매년 2월 22일에 개최하고 있는 '다케시마의 날' 기념식에 당당히 대신이 나오면 좋겠다. 일본의 영토로서 모두가 알아야 할 문제"라며 영유권을 주장했다.

일본 시마네현은 2006년부터 '다케시마의 날' 기념식을 개최하고 있다. 현 측은 매년 일본 각료의 출석을 요청하고 있지만, 정부는 한일 관계를 고려해 각료 출석은 보류하는 대신 내각부 정무관을 출석시키고 있다.

아사히신문은 "행사에 각료가 출석할 경우 한국의 강한 반발을 초래하면서 관계 악화가 예상된다"고 우려하기도 했다.

서경덕 교수 "日 정치인 수준 알 수 있는 대목" 비판

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 "그야말로 한심한 발언"이라며 다카이치를 비판했다.

서 교수는 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "그야말로 한심한 발언이다. 일본 정치인의 수준을 알 수 있는 대목"이라고 발언했다.

이어 "남의 영토를 가지고 행사하는 것도 모자라 정부 장관을 파견하겠다고 하는 건 주변국에 대한 기본적인 예의가 없는 발언이다. 독도는 다케시마가 아니며 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토임을 반드시 인지해야만 할 것"이라고 분개했다.





박지수 인턴기자



