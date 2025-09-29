본문 바로가기
도봉구 행정 만족도 94.5%…주민 “살기 좋은 힐링도시”

김민진기자

입력2025.09.29 09:51

8대 핵심 분야 평균 91.6% 만족
오언석 구청장 "행정 수요 바탕으로 구정 계획 수립"

서울 도봉구(구청장 오언석)는 민선8기 3주년을 맞아 실시한 ‘2025 도봉구 행정 수요조사’ 결과, 행정 만족도가 94.5%에 달하는 것으로 나타났다고 29일 밝혔다.


이번 조사는 전문기관 국민리서치&컨설팅그룹에 의뢰해 8월 19일부터 8월 26일까지 1대1 대면 면접 방식으로 진행됐다. 구민 1024명이 참여했으며 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±3.1%포인트다.

오언석 도봉구청장이 지난 8월 5일 ‘2025 도봉구 행정 수요조사’ 정책 토론 워크숍에서 주민과 대화를 나누고 있다. 도봉구 제공.

수요조사 문항은 총 39개로 교수·연구원 등 전문가 12명, 동별 주민대표 의견을 반영해 설계됐다. 민선8기 구정 운영 만족도는 94.5%가 ‘만족’이라고 답했으며, 핵심 사업 8개 분야별 만족도는 평균 91.6%를 기록했다.

가장 높은 만족도를 보인 분야는 공원·하천 등 여가시설 확충(95.2%)이었으며, 교통인프라 확충(93.7%), 사회적 약자 지원과 보건·복지 서비스 향상(91.9%), 문화·체육 활성화(91.7%), 지역경제 활성화(91.5%) 등이 뒤를 이었다.


정책별 선호도 조사에서는 ‘1호선 동·하절기 역사 환경 개선’(교통), ‘학교 밖 학습공간 조성’(청소년), ‘이웃 간 소통 공간 및 쉼터 조성’(중장년층), ‘자동 재난 대응 시스템 구축’(스마트기술) 등이 우선 과제로 꼽혔다.


거주 만족도는 90.2%가 ‘살기 좋다’고 평가했으며, 대표 요인으로 자연환경(18.2%), 문화와 여가생활(16.2%) 등이 꼽혔다. 구정 발전에 대한 신뢰도는 82.9%가 ‘살기 좋아질 것’이라고 답했다.

주관식 문항에서 주민들은 ‘청년·어르신·여성·중장년층 일자리 창출’(17.5%), ‘대형쇼핑몰·대형병원 등 인프라 구축’(11.3%), ‘구립 문화시설 확충’(9.6%) 등을 꼭 필요한 사업으로 제시했다.


현재 구청장 이미지는 ‘추진력 있는 정책 전문가’(20.1%)로 평가됐으며, 바라는 도봉구청장의 이미지로는 ’재난·갈등 위기관리 전문가‘(14.8%)를 희망했다. 도시 이미지는 ‘천혜의 자연환경이 있는 힐링도시’(31.9%)가 가장 높은 응답을 받았다.


오언석 도봉구청장은 “도봉구민이 응답해주신 행정 수요를 바탕으로 2026년 구정 운영 계획을 수립해 민선 8기를 내실 있게 마무리 짓겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

