본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼일PwC "한국 자동차 산업, 美시장 역동적 성장세…리스크 대응력 충분"

김대현기자

입력2025.09.29 08:33

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

PwC 글로벌 오토모티브 워크숍 서울서 개최
글로벌 자동차 산업 최신 트렌드·이슈 점검

삼일PwC는 지난 25~26일 서울 용산구 본사에서 'PwC 글로벌 오토모티브 워크숍'을 성공적으로 개최했다고 29일 밝혔다.

PwC 글로벌 오토모티브 워크숍에서 찰스 핀 PwC 미국 오토모티브 리더가 자동차 산업 이슈에 대해 언급하고 있다. 삼일PwC

PwC 글로벌 오토모티브 워크숍에서 찰스 핀 PwC 미국 오토모티브 리더가 자동차 산업 이슈에 대해 언급하고 있다. 삼일PwC

AD
원본보기 아이콘

이번 워크숍엔 미국과 인도, 체코, 중국, 인도네시아 등 세계 각국 PwC 회원사의 자동차 산업 전문가들이 참석했다. 특히 자동차 산업의 최신 이슈·트렌드를 비롯해 자동차 기업의 전략, 연구개발, 재무, 구매, 생산, 마케팅, 판매, 법규 준수 등 관련 솔루션을 깊이 있게 다뤘다.


찰스 핀 PwC 미국 오토모티브 리더(파트너)는 "한국은 미국 시장에서 역동적인 성장세를 보이며 자동차 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있다"며 "트럼프 정부의 관세 정책의 영향에도 불구하고 한국 자동차 기업들이 축적한 저력을 바탕으로 현명하게 대응할 것"이라고 말했다.

이준우 삼일PwC 오토모티브 전담팀 파트너는 "이번 워크숍을 통해 해외 유수 글로벌 자동차 기업들이 비즈니스 모델 재구성과 수익 창출, 신기술 등 목적에 따라 치열한 경쟁과 협력적 동맹을 현명하게 선택하고 있다는 점을 확인했다"며 "기업의 재무보고 담당자들은 이런 동종 기업들의 경영 전략 변화가 미치는 영향을 가늠하고 대비해야 할 것"이라고 전했다.


한편 PwC 글로벌 오토모티브팀은 토요타, 테슬라, 포드, 벤츠, BMW 등 주요 자동차 회사에 대한 감사를 수행하고 있다. 삼일PwC 오토모티브 전담팀은 국제적 전문가 네트워크와 경험을 바탕으로 국내 자동차 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하고 있다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기