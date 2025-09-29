본문 바로가기
신세계푸드 '베키아에누보 가스트로', 오픈 한 달 만에 4만명 방문

한예주기자

입력2025.09.29 08:57

신세계백화점 강남점 오픈 이후 인기
'가스트로 샐러드' 일 평균 200개 이상 판매

신세계푸드가 신세계백화점 강남점에 선보인 프리미엄 델리 브랜드 '베키아에누보 가스트로'가 오픈 한 달 만에 누적 방문객 4만명을 돌파했다고 29일 밝혔다.


'베키아에누보 가스트로'는 유러피안 최고급 식재료와 셰프의 레시피로 만든 30여 종의 건강 미식을 선보이는 프리미엄 델리다.

신세계푸드 베키아에누보 가스트로 메뉴. 신세계푸드

신세계푸드 베키아에누보 가스트로 메뉴. 신세계푸드

시그니처 메뉴인 '가스트로 샐러드'는 일반적인 샐러드 재료인 잎채소 대신 고급 식물 재료인 아티초크를 사용하고 파로, 레드퀴노아, 칙피 등 프리미엄 건강 곡물을 주재료로 사용해 건강한 한 끼 식사는 물론 와인 등과 함께 페어링해 즐길 수 있는 메뉴로 개발됐다. '가스트로 샐러드'는 한 달간 일평균 200개 이상 판매되며 누적 판매량 6000개를 넘어섰다.

그중 '파로 베르데 빈스', '레드 퀴노아', '트러플 그린' 등 슈퍼푸드 샐러드 메뉴들은 판매 3순위 메뉴를 차지하며 인기를 끌고 있다. 특히, '파로'와 페타치즈, 그린빈, 유기농 올리브 오일 등이 들어간 '파로 베르데 빈스'는 전체 판매 중 25%를 차지하며 인기 메뉴로 자리 잡았다.


국내 백화점에서 최초로 선보이는 '딥 컬렉션(Dip Collection)'도 인기다. '딥 콜렉션'의 디핑 소스들은 각각 병아리콩, 가지, 그릭 요거트를 베이스로 만들어 단백질과 식이섬유의 함유량이 높은 것이 특징이다. 특급호텔 출신 셰프가 직접 개발해 완성한 '플레인 후무스', '비트 후무스', '아보카도 후무스' 등 3가지 종류의 후무스를 비롯해 무타발, 차지키 등 디핑 소스를 만나볼 수 있다.


신세계푸드 관계자는 "건강식에 대한 수요가 점차 높아짐에 따라 한 달 만에 4만명이 방문할 정도로 베키아에누보 가스트로의 슈퍼 푸드를 활용한 메뉴들이 인기를 끌고 있다"며 "최고급 식재료와 미식 트렌드를 반영한 메뉴들로 백화점 고객과 웰니스 라이프를 추구하는 소비자들에게 지속적으로 인기를 얻는 브랜드가 될 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
