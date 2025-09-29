사천시, 내년도 주요 업무계획 보고회 열어

우주항공복합도시·남해안

해양관광 중심도시 건설 목표



경남 사천시는 시청 대회의실에서 '2026년도 주요 업무계획 보고회'를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 보고회에는 박동식 시장을 비롯해 부시장, 국·소장, 부서장 등이 참석했으며, 사천시가 올해 추진 중인 주요 사업을 점검하고 내년도 업무 비전을 공유했다. 그리고, 우주항공복합도시와 남해안 해양관광 중심도시 건설을 위한 구체적인 청사진을 그리는 데 중점을 뒀다.

특히, 총 524건(역점사업 116건, 신규사업 119건, 일반사업 289건)의 2026년 사업계획에 대한 검토와 함께 사업의 추진 방향과 문제점, 개선 방안을 심도 있게 논의했다.

내년도 사업은 ▲정부 국정과제 및 우주항공복합도시 건설과 연계한 신규 시책 발굴 ▲핵심 산업 생태계 확장 ▲성장동력 확보 ▲정주 여건 개선 및 지역경제 활성화 등에 중점을 두고 추진될 예정이다. 먼저, 세계와 경쟁하는 우주항공복합도시 건설에 박차를 가한다.

이를 위해 우주항공복합도시 건설 특별법 제정을 촉구하고, 사천공항의 확장과 국제공항 승격을 추진한다. 또한, 국립항공대 우주항공 본 캠퍼스 설립을 지원하고, 공공·민간형 지식산업센터와 위성개발혁신센터를 구축하는 등 항공우주 산업의 혁신 거점을 마련할 계획이다.

특히, 모빌리티 특화도시 조성과 위성·무인기 육성 가산 일반산업단지 조성을 통해 산업 생태계를 넓혀갈 방침이다. 두 번째로 남해안 체류형 해양관광도시 조성도 본격화한다.

무지갯빛 생태탐방로와 선상지 테마 관광명소를 조성하고, 남해안의 특성을 살린 남일대 유원지 체류형 해양관광 시설을 확충한다.

이와 함께 바다와 문화예술이 어우러지는 도시 환경을 조성하고, 상괭이 전망대를 조성해 관광객이 머물고 즐길 수 있는 기반을 갖춰나갈 예정이다. 세 번째로 모두가 잘사는 상생 경제 생태계를 지원한다.

소상공인의 성장과 육성을 위한 다양한 정책을 추진하고, 수산 종자 방류 및 바다목장 조성과 어촌 신 활력 사업을 통해 지역 어촌의 활력을 높인다.

수산 식품의 경쟁력 강화와 친환경 생태농업 활성화에도 힘쓰며, 청년 창업가 육성과 지원을 통해 지속 가능한 지역 경제 기반을 다져나갈 계획이다. 마지막으로 인구 25만 자족도시 건설을 위한 정주 여건 개선에 집중하는 등 시민 삶의 질도 높인다.

공공산후조리원 건립과 안전한 응급의료체계 구축을 비롯해 신재생에너지 융복합 지원, AI·미디어 융합 미래역량 개발 등 미래지향적 인프라를 확충한다.

또한, 노후 상·하수도 관로 정비와 도시가스 보급 확대를 추진하고, 사천강 친수공간과 야구장을 조성해 시민들의 생활 편의와 여가 환경을 개선한다.

특히, 초중고등학교 입학 축하금 확대, 결식아동 행복 두 끼 프로젝트 등 교육·복지 인프라 확충으로 모든 시민이 행복하고 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 지원할 방침이다.

한편, 시는 이번 보고회 과정에서 나온 의견들을 정리하고 2026년 주요 업무계획을 수정·보완해 실현 가능성과 사업의 완성도를 높여간다는 방침이다.

박동식 시장은 "이번 보고회는 우리 시의 내일을 준비하는 중요한 자리인 만큼 직원의 다양한 아이디어를 모아 업무계획을 수립했다"며 "2026년은 무한한 가능성을 품고 있는 사천시가 미래를 향해 한 걸음 더 도약할 수 있는 가장 중요한 시기인 만큼 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



