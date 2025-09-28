강원관광재단, '블랙야크 클럽데이' 걷기 여행 홍보부스 운영

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 27일 춘천 엘리시안 강촌에서 열린 '블랙야크 클럽데이'에 참가해 홍보 부스를 운영하고 강원특별자치도의 다양한 걷기 여행 프로그램을 알렸다.

블랙야크 클럽데이는 국내를 대표하는 최대 규모 아웃도어 커뮤니티 플랫폼인 BAC(Blackyak Alpine Club)가 매년 개최하는 대규모 행사로, 팀써밋 챌린지, 라이트 트레일 챌린지, 트레일런 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

이에 재단은 별도의 홍보부스를 운영하며 '오감트레킹', '강원 20대 명산 인증챌린지' 등 강원의 걷기 여행 콘텐츠를 집중적으로 알렸다. 트레킹 인증 방법, 완주 홍보물, 전통시장 방문 이벤트 등도 함께 소개하여 강원 걷기 여행 활성화에 기여하고 있다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 블랙야크 클럽데이 참가를 통해 걷기 좋은 강원의 명소들을 많은 분께 소개할 수 있었다"며 "앞으로도 걷기 관련 행사에 참여해 강원 걷기 여행의 매력을 널리 알릴 계획"이라고 밝혔다.

'오감트레킹' 및 '강원 20대 명산 인증챌린지'는 오는 11월까지 운영된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



