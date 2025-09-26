본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

잠실행 한강버스, 방향타 이상으로 운항중단…승객 전원 하선

김영원기자

입력2025.09.26 14:16

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

향후 운항에도 차질

마곡에서 출발해 잠실로 향하던 한강버스 선박 1척이 방향타 이상으로 운항 중 회항했다.


서울시에 따르면 26일 낮 12시40분께 한강버스 104호가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했다.

18일 본격적인 운항에 들어간 한강버스가 서울 동작대교를 지나고 있다. 2025.09.18 윤동주 기자

18일 본격적인 운항에 들어간 한강버스가 서울 동작대교를 지나고 있다. 2025.09.18 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

우측 방향타 이상이 확인되자 안전 확보 차원에서 즉시 회항 결정을 하고, 10분 뒤인 12시50분께 마곡선착장에 도착해 승객 70명을 전원 하선 조치했다.


승객 전원에 탑승비를 환불하고, 해당 선박은 점검·수리를 받고 있다.


이에 따라 오후 3시30분 잠실 출발 마곡행, 오후 6시 마곡 출발 잠실행 선박은 운항할 수 없게 됐다. 시는 각 선착장에 이같은 사항을 전달하고 안내 중이라고 설명했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

길거리 개똥 골치…주민·관광객에 "개 세금 걷겠다"는 이탈리아 마을

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기