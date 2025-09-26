잠실행 한강버스, 방향타 이상으로 운항중단…승객 전원 하선

향후 운항에도 차질

마곡에서 출발해 잠실로 향하던 한강버스 선박 1척이 방향타 이상으로 운항 중 회항했다.

서울시에 따르면 26일 낮 12시40분께 한강버스 104호가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했다.

18일 본격적인 운항에 들어간 한강버스가 서울 동작대교를 지나고 있다. 2025.09.18 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

우측 방향타 이상이 확인되자 안전 확보 차원에서 즉시 회항 결정을 하고, 10분 뒤인 12시50분께 마곡선착장에 도착해 승객 70명을 전원 하선 조치했다.

승객 전원에 탑승비를 환불하고, 해당 선박은 점검·수리를 받고 있다.

이에 따라 오후 3시30분 잠실 출발 마곡행, 오후 6시 마곡 출발 잠실행 선박은 운항할 수 없게 됐다. 시는 각 선착장에 이같은 사항을 전달하고 안내 중이라고 설명했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>