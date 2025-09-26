본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

면허 갱신하려다 덜미 잡힌 살인미수범 1심서 징역 10년

변선진기자

입력2025.09.26 14:16

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

운전면허 갱신을 위해 경찰서를 찾았다가 16년 만에 덜미를 잡힌 살인미수범이 중형을 선고받았다.

면허 갱신하려다 덜미 잡힌 살인미수범 1심서 징역 10년
AD
원본보기 아이콘

서울서부지법 형사11부(부장판사 김우현)는 26일 살인미수 혐의로 구속 기소된 이모씨(70)에게 징역 10년을 선고했다.


이씨는 2009년 10월 서울 은평구에서 경쟁 관계에 있던 노래방 업주를 살해하기 위해 불이 붙은 시너를 담은 깡통과 각목을 들고 찾았다가 자신을 제지한 노래방 직원 김모씨에게 깡통을 던져 온몸에 화상을 입힌 혐의를 받는다.

경찰이 범행 직후 달아난 이씨를 검거하지 못하면서 사건은 미제로 남았다. 하지만 지난 3월 이씨는 운전경력증명서를 떼러 구로경찰서 민원실을 찾았다가 신원을 확인한 경찰에 붙잡혔다.


재판부는 "피해자 김씨는 범행 약 15년이 지난 지금까지도 큰 고통을 안고 살아가고 있다"며 "그럼에도 피고인은 범행 직후 도주하고 도피 생활을 지속해 피해자들을 고통과 불안에 시달리게 했다"고 질책했다.


그러면서 "김씨와는 뒤늦게 합의했다 하더라도 상당한 중형을 선고하지 않을 수 없다"고 판시했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

길거리 개똥 골치…주민·관광객에 "개 세금 걷겠다"는 이탈리아 마을

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기