서울시설공단, 추석 연휴 서울 공영주차장 57곳 무료 개방

내달 3~9일 도심·환승주차장 포함

서울시설공단(이사장 한국영)은 추석 명절을 맞아 시민 편의와 민생 지역경제 활성화를 위해 공단이 운영하는 공영주차장 57곳을 무료로 개방한다고 26일 밝혔다.

무료 운영 기간은 추석 연휴가 이어지는 10월 3일부터 9일까지 7일간으로, 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 개방 대상 주차장은 종묘, 동대문(DDP패션몰), 천호역 등 도심·상업지역은 물론 복정역, 천왕역, 도봉산역 등 외곽 환승주차장이 포함됐다.

이와 함께 청계천, 을지로, 여의도 등 도심 관광명소 인근 주차장, 사당역과 신천유수지 인근 주요 주차장도 무료로 제공돼 서울을 찾는 시민과 관광객의 이동 편의와 지역 상권 활성화에 도움을 줄 것으로 기대된다. 세부 운영 현황은 서울시설공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “추석 명절을 맞아 시민 여러분께 조금이나마 편의를 드리고, 지역 상권에도 활기를 불어넣고자 공영주차장 무료 개방을 실시한다”며 “앞으로도 시민 편의 증진 및 지역경제 활성화에 도움이 되는 다양한 공공서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 서울시설공단은 추석 연휴 동안 시민들이 보다 안전하고 편리하게 명절을 보낼 수 있도록 시립장사시설 편의 제공, 자동차전용도로 특별관리, 서울 주요 도로 정체 사전예보 서비스 등 종합 대책을 마련해 대응할 예정이다.





