[인터뷰]OECD, 바이오 안보·데이터 접근권 등 권고안에 포함

데이비드 위니코프 OECD 책임 있는 혁신 부서장 "접근성·공유 문제 중요"

'합성생물학 책임 있는 혁신 권고안' 한국서 초안 마련



경제협력개발기구(OECD)가 합성생물학의 책임 있는 혁신을 위한 권고안을 내년 4월 발표할 예정이다. 이번 권고안에는 바이오 안보, 합성생물학과 인공지능(AI)의 연계에서 파생되는 데이터 접근권 문제 등이 핵심적으로 담긴다.

25일 인천에서 열린 한국생물공학회-아시아생물공학연합체 공동학술대회에서 만난 데이비드 위니코프 OECD 책임 있는 혁신 부서장(Head of the Responsible Innovation Unit)은 "2026년까지 이어지는 OECD 작업계획(PWB)에서 합성생물학 권고안을 마련하는 것이 주요 과제"라며 이같이 밝혔다. OECD는 26일 한국에서 전문가 그룹 회의를 열어 권고안 초안을 논의한다.

데이비드 위니코프 OECD 책임 있는 혁신 부서장(Head of the Responsible Innovation Unit)이 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 김종화 기자 AD 원본보기 아이콘

합성생물학은 DNA와 세포를 설계·제작해 의약품, 식량, 에너지 등 다양한 분야에 혁신을 일으킬 수 있는 기반 기술이다. 하지만 안전성, 생물 안보, 윤리성 등 새로운 과제를 동반하기 때문에 국제적 규범과 협력이 필요하다.

위니코프 부서장은 "바이오의 무기화를 금지하는 바이오 안보 원칙과 더불어, 합성생물학과 AI가 결합해 확보된 데이터의 국가 간 접근성과 공유 문제가 중요하게 다뤄지고 있다"고 설명했다.

그는 또 합성생물학적 설계·제작을 자동화하는 플랫폼인 '바이오 파운더리(Bio foundry)'의 국가 간 기술 교환, 바이오 안전성, 기아·질병 퇴치 등 공공 목적 달성 역시 권고안에 포함될 것이라고 덧붙였다.

OECD는 다양한 국가와 기관에서 진행되는 논의를 하나로 모아, 회원국들이 기술 발전 방향과 책임 있는 활용 방안을 공유하도록 유도할 방침이다. 위니코프 부서장은 "많은 나라들이 서로의 경험과 역량을 교류하고 재능을 공유하기를 바란다"고 강조했다.

그는 또한 한국의 역할을 높이 평가했다. "한국은 최근 합성생물학 육성법을 제정하며 예측 가능한 규제 환경을 마련했다. OECD와 긴밀히 협력할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "새로운 기술들을 다루는 체계를 만드는 작업을 본격화할 것"이라면서 글로벌 합성생물학 지침 마련 과정에서 한국이 중요한 기여를 할 수 있다고 강조했다.

국가 간 규제 환경의 차이에 대해서는 "위험 요소를 명확히 정의하고, 신기술의 특성에 맞춰 필요한 부분만 규정하는 것이 OECD의 역할"이라고 밝혔다.

현재 위니코프 부서장은 OECD 생명·나노·융합기술 워킹파티(BNCT) 사무국장과 글로벌 기술포럼 공동 리더로 활동 중이다. 동시에 프랑스 파리 정치대학 법학전문대학원 교수로 재직하며 법학·바이오 윤리 등을 가르치고 있으며, 연구자로서 사이언스 등 주요 학술지에 생명공학과 유전자 기술 체계에 관한 논문을 다수 발표한 바 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



