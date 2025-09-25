신안군의회, 추석맞이 사회복지시설 위문품 전달

신안보육원 등 3군데 방문 이웃사랑 실천

신안군의회가 추석명절을 맞아 관내 사회복지 시설을 방문했다. 신안군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

신안군의회가 추석 명절을 맞아 관내 사회복지시설을 방문, 위문품을 전달하며 따뜻한 나눔을 이어갔다.

군의회는 지난 25일 신안보육원, 신안군노인전문요양원, 1004 보금자리 등 3개소를 찾아 위문품을 전달하고, 관계자와 생활인들을 격려했다. 이날 이상주 의장은 시설 관계자들에게 노고를 위로하며 생활인들에게 위로와 따뜻한 마음을 전했다.

이번 위문은 단순한 물품 전달을 넘어 어려운 이웃과 함께하는 명절의 의미를 되새기는 뜻깊은 자리였다. 아이들의 환한 웃음과 어르신들의 미소 속에서 명절의 따뜻한 정을 느낄 수 있었다는 후문이다.

이상주 신안군의회 의장은 "명절을 맞아 소외된 이웃들이 조금이나마 따뜻함을 느낄 수 있도록 앞으로도 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편, 의회는 매년 설과 추석 명절마다 관내 사회복지시설을 찾아 위문품을 전달하며 군민과 함께하는 따뜻한 의정활동을 이어가고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>